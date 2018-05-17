'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

"AKP'de "kardeşim" edebiyatının nasıl bir masal olduğunun bir örneği daha somutlaştı. Geçmişteki defterler, ortaya saçılırsa bu kavgada söylenenlerin bile olup bitenlerin yanında çerez kaldığı görülür." diyen Takan, "Abdullah Gül ile Abdüllatif Şener'in birbirlerinden haz etmediklerini kaleme aldı.

Takan'ın Yeniçağ'daki yazısının ilgili kısmı şöyle;

Dava arkadaşları arasında siyasi ayrılıklar olabilir. Yolda yürürken böyle kavgaların olması siyasetin cilvesidir" demeyin. Çok ısrar ederseniz o zaman bir anımı sizlere aktarayım; 2002/3 Kasım seçimlerinin yapılmasına sayılı günler kalmış, AKP'nin Balgat'ta ilk genel merkezinde o zaman Genel Başkan Yardımcısı olan Abdullah Gül ile baş başa oturup sohbet ediyoruz. Sekreter hanım, telefonda Erdoğan'ı Abdullah Gül'e bağladı. Kısa bir konuşmanın ardından, Abdullah Gül, "Ahmet bir yere ayrılma Tayyip Bey makama gelmiş. Beni çağırdı bir görüşüp geleyim. Sonra devam ederiz" dedi. O günler, Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için AKP seçimi kazanırsa Başbakan kim olurun en çok merak edildiği ve üzerinde birçok tahminin yapıldığı günlerdi. Erdoğan ile Gül arasında yapılan anlaşma neticesinde, Abdullah Gül'ün Başbakanlık koltuğuna oturacağını bilen ender kimselerden biriydim. Sır gibi saklanıyordu.



'ABDULLAH GÜL KENDİNDEN O KADAR EMİNDİ Kİ...'