HABER

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, muhalefetin ‘ortak adayı’ olarak adı geçen isimler arasında geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığını 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen Fethullah Gülen’in istediğini iddia etti. Petek, "'Gülen, ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül' diyerek gizli bir mesaj veriyor" dedi.

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

AK Parti’nin kurucu kadrosunda da yer alan Gül’e çağrıda bulunan Petek, "FETÖ Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına aday olmasını istiyor. Sayın Gül, küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ’nün oyununa gelme. FETÖ hanisi CHP’nin kayığına binme" dedi.

"'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül' diyerek gizli bir mesaj veriyor"

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu’nun başkanlığını da yapan Petek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "Küresel güçlerin talimatıyla FETÖ elebaşı Gülen, yayınladığı videoda, 'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül' demek suretiyle gizli bir mesaj veriyor. Sayın Abdullah Gül'ü sahaya, siyaset arenasına davet ediyor. Diğer taraftan yine FETÖ'nün firari sanıklarından Emre Uslu'nun, sosyal medyada kendi sesiyle paylaşımı var. Orada da 'Türkiye'de değişimin bu defa kansız olarak yapılabilmesi için önemli bir alternatif, fırsat var.' diyor. Neymiş bu fırsat? Hemen arkasından, 'Abdullah Gül, eğer aday olursa, siyasete geçit verirse Gül ile bu amacımıza ulaşabiliriz.' diyor. Bunu söyleyen kim? Türkiye'de 250 insanımızı şehit eden, içinde bulunduğumuz Meclisi bombalayan FETÖ'nün bir militanıdır” ifadelerini kullandı. Petek, şöyle devam etti:

“Plan büyük. Milletimize FETÖ'yü kukla olarak kullanan küresel güçler, yeni bir oyunu bu şekilde sahneye koyuyorlar. Mesele sadece demokratik bir yarış değil, Türkiye'nin başına çorap örmek isteyenlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ı vesayeti altına alamayanların önce darbe girişiminde bulup bunda da muvaffak olamayınca şimdi yeni bir oyun içine girdiklerini aziz milletimizin dikkatine sunmak istiyorum."

"CHP'nin kayığına binme, FETÖ'nün teşviklerine, tahriklerine kanma"

Cumhurbaşkanı’nın adaylığına dair iddialar karşısında sessiz kalmasını da eleştiren Petek, "Huzurlarınızda çok açık net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Gül; küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ'nün oyununa gelme. FETÖ hamisi Cumhuriyet Halk Partisinin kayığına binme. Şu saate kadar Sayın Abdullah Gül'den bu açıklama gelmediği için suskunluğun değişik şekilde yorumlanması nedeniyle, 'CHP'nin kayığına binme, FETÖ'nün teşviklerine, tahriklerine kanma, yerini ona göre belirle' diyorum. Bu çağrıyı yapmak benim hakkım" diye konuştu.

Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
Yıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! PatladıYıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül FETÖ Fethullah Gülen AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Baskani böyle aciklama yapiyor. Fetö hamisi CHP diyor. Yav insan sormazmi, ne istediler de vermedik diyen kimdi? Hasretlik bitsin geeeeel diyen kimdi? Özel 1 Lira basan kimdi? Türkce olimpiyatlarda konusma yapan kimdi? Fetö´cülerin oyunu almak icin Milletvekili (Hakna Sükür) yapan kimdi? Her Partide Fetö´cü varda AKP de yok! Vay bee!!! Hadi ordan...
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

HDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmaz

HDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmaz

AK Partili başkandan tepki çeken paylaşım!

AK Partili başkandan tepki çeken paylaşım!

Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği ihtimal: 101. madde

Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği ihtimal: 101. madde

SONAR'ın 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi: Cumhur İttifakı yüzde 50'ye ulaşamıyor

SONAR'ın 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi: Cumhur İttifakı yüzde 50'ye ulaşamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.