Abdullah Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'dan ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün 'geniş bir mutabakat sağlanamadığı için' aday olmayacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"FARKLI SİYASİ GÖRÜŞLERDE DE OLSAK..."

NTV'ye konuşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sayın Gül'ün açıklamaları son derece değerli ve önemli. Adaletin ne kadar önemli olduğunu kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yaparak belirledi. İktidar kanadının tepki göstermesi doğal. Bunların olmadığı süreci yaşıyoruz. Sayın Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti. Farklı siyasal görüşlerde olsak bile Türkiye'nin menfaatleri için bir araya gelip tutarlı politika oluşturacağız. Önce demokrasi ittifakını sağlayalım ondan sonrası daha kolay olacak."

