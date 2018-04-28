HABER

Abdullah Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'dan ilk yorum

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasını yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti" dedi.

Abdullah Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'dan ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün 'geniş bir mutabakat sağlanamadığı için' aday olmayacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"FARKLI SİYASİ GÖRÜŞLERDE DE OLSAK..."

NTV'ye konuşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sayın Gül'ün açıklamaları son derece değerli ve önemli. Adaletin ne kadar önemli olduğunu kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yaparak belirledi. İktidar kanadının tepki göstermesi doğal. Bunların olmadığı süreci yaşıyoruz. Sayın Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti. Farklı siyasal görüşlerde olsak bile Türkiye'nin menfaatleri için bir araya gelip tutarlı politika oluşturacağız. Önce demokrasi ittifakını sağlayalım ondan sonrası daha kolay olacak."

Seçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylarSeçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylar
24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli olduSaadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim erken seçim Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül aday açıklama seçim 2018 24 haziran

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
keMAL sen ne iş yaparsın işin gücün bişeylerden neMALanmak
Diğer Haberler
YSK, partilerin seçim reklamlarının nasıl yayınlanacağını açıkladı

YSK, partilerin seçim reklamlarının nasıl yayınlanacağını açıkladı

Mardin'de 18 yaşındaki Asuman Sülkü AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Mardin'de 18 yaşındaki Asuman Sülkü AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 danışmanı istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 danışmanı istifa etti!

Muhalefetin yeni adayı Ali Babacan mı? Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra ilginç iddia

Muhalefetin yeni adayı Ali Babacan mı? Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra ilginç iddia

Almanya'da KRV eyalet hükümeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasına izin vermedi

Almanya'da KRV eyalet hükümeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasına izin vermedi

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.