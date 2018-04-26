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Abdullah Gül'ün önünü tıkayan Meral Akşener'e AK Parti'den zeytin dalı!

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 22:02 | Son Güncelleme

CHP'den gelen ısrarlara rağmen, Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması yönündeki çabaların önünü kesen Meral Akşener'e AK Parti'den övgü geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Akşener'i kutluyorum. Yeni kurduğu bir partiyle ortaya çıkması önemli bir iş" dedi.

Abdullah Gül'ün önünü tıkayan Meral Akşener'e AK Parti'den zeytin dalı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan ve CHP'nin "Abdullah Gül üzerinde mutabık olalım" ısrarlarına rağmen kararından dönmeyerek seçimlerde dengeleri değiştiren Meral Akşener'e AK Parti'den övgü geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Habertürk Tv'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu.

"AKŞENER ERDOĞAN'A MI YAKIN GÜL'E Mİ?"

Par, Akşener'le ilgili olarak "Muhalefetin ortak aday çıkarabilmesinin önündeki engelin Meral Akşener olduğu söyleniyor. Meral Akşener de diyorki, 'Abdullah Gül için adaylıktan çekilmem. Ben adayım' dedi. Bunu nasıl yormluyorsunuz? Meral Akşener böyle 28 Şubat dönemindeki tavrıyla öne çıkmış bir isim. Meral Akşener Abdullah Gül için adaylıktan çekilmem dedi. Meral Akşener sizce Erdoğan'a mı siyaseten daha yakın yoksa Abdullah Gül'e mi?" diye sordu.

Elitaş'ın cevabı ise, "AK Parti'den Akşener'e zeytin dalı" şeklinde yorumlandı.

İşte Elitaş'ın açıklamaları:

AKŞENER'LE ÇOK MUHABBETİMİZ OLDU

Meral Hanım 2007'de milletvekili oldu, Meclis Baskanvekili oldu. Ben de 2007'de milletvekiliydim, Grup Başkanvekili oldum. Sayın Akşener, 7 Haziran seçimlerine kadar Meclis Başkanvekiliydi.
Meclis'in arka odası vardı, Meclis Başkanvekillerine ait. Orada çok muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz olmuştur. Siyasette demek ki iddiası varmış, bu iddia çerçevesinde ortaya çıktı.

KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM

Kendisini tebrik ediyorum. Yeni kurduğu partiyle, ben aday olacağım diye ortaya çıkmak önemli bir iş, ama anamuhalefet partisinin genel başkanı yüzde 48.6 benim diye sahiplenen, yüzde 51'i hedefleyen birisi, yüzde 25 oy almış bir partinin genel başkanında böyle bir cesaret yok. Olması gereken bu. Siyasi partiler ne için çıkar, iktidar olmak için çıkar.

"KILIÇDAROĞLU ŞİMDİ NE DİYECEKLER?"

24 Haziran'da nasıl iktidar olunur? Cumhurbaşkanını seçerek iktidar olunur. Eskiden parlamentonun içersinden iktidar çıkardı. Ama şimdi millet iktidarı doğrudan doğruya seçiyor. Hiç söylememişlerdi, "Başbakan Kılıçdaroğlu diye söylemeye başladılar". Şimdi ne diyecekler, cumhurbaşkanı seçtirmeyen Kılıçdaroğlu diye mi söylecekler? Ana muhalefet partisinin genel başkanı nasıl olur da cumhurhurbaşkanlığına, bu ülkeyi yönetmeye talip olmaz.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
BU ADAMLAR YARIN ÖBÜRGÜN AKŞENERİN YANINA KAÇAR
ne o diğerlerine verdiğiniz gibi koltuk mu vereceksiniz ? ama o hepinizin koltuğunu alacak inşallah!!! kim hakediyorsa o koltuklara onlar oturacak sağcı solcu ocu bucu ayırt etmeden hemde. inanıyorum Türkiye İYİ olacak
reis isini bilir bir ileri iki geri siyasetiniz batsin.
yağlama yıkama başladı acaba ..... olnaz ama
tabi kilicdaroglu erdoganin karsisina cikinca isi daha kolay olacak. cocukca soylemlerle adami gaza getiriyorlar. bunlar bu kafayla ulke yonetiyor
Daha çok övecekler ‘ özellikle akp yalakaları yalamak için sıraya girecekler
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı baş fetocu recep korktu tabi
MHP OLMADI ŞİMDİ İYİ PARTİYE YALTAKLANIN NE DİYEYİ MENFAAT SÖZ KONUSU İSE VATAN TEFERRUATTAN İBARETTİR TABİ SİZİN İÇİN. BİZİM İÇİN VATAN SANA CANIM FEDAAAAAAA
AKP nin tek amacı RTE yi ölene dek C.Başkani yapmak.onun için 5+5 lik süreye 5 yıl dolmadan erken seçim olursa görev süresi 5 yıl daha uzar maddesi eklediler
Aklı sıra kafa buluyor kıt aklıyla, gül rte nin muhalefet adayıdır...akp fetöyü temizlemediği sürece işi zor..
elitaş dansöz gibi kıvırıyorsun...)
Sayın Gül'ün aday olması Akp'nin ve Fetönün oyunudur. Çünkü akpnin içi fetöcülerle doludur. Akp iktidar oluduğu sürece siyasi ayağına, tepedekilere ve kripto fetöcülere asla dokunamazlar. Ancak garip gurebayı içeri atıp işinden ederler. Sayın Gül zaten Fetöcüdür. O seçilse ne olacak hiçbirsey. Türkiye'nin akp ve fetöcğlerden tamamen kurtulması için iktidar mutlaka değişmelidir. Fetöyle mücadelede sayın cumhurbaşkanından başka kimse mücadele etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanında önünü kesiyorlar.
Muhalefet kendini aday göstermeyecekse kendine Güvenen Meral Akşeneri desteklediklerini açıkça bildirip. Parti başkanlıklarını sonraki seçimlerde başkalarına devretmeliler. Kendine güvenmeyen parti başkanı mı olur... tüm muhalefet başkanlarının kesinlikle istifa etmeliler. Bu başkanlık seçimi bunu açıkça ortaya koydu. Meral gibi kendine güvenen bir tane başkan yok maalesef ve farkındalar kaybedeceklerinin ama koltuğu bırakamıyorlar. rezil muhalefet. Meral kadar adamlık yok hiçbirinde.
erdoğan kardeşi gul aday olsun diye dualar etmiştir ama nafile bir tuzağınız daha bozuldu yapılan şeyde kılçık atmaktır kadir inanır sizin bu kaydırıkubbak palavralarınıza hadi başka kapıya :)
HER SEY I Y I OLACAK ALLAH YARDIMCISI OLSUN... otekileşme ayrımcılık kendin den olmayana
ELİTAŞ GEÇEN HAFTA İYİ PARTİ KUSURA BAKMASIN BİR SONRAKİ SEÇİME KATILSIN DİYEREK YSK KARARINI ÖNCE AÇIKLAMIŞTI.... ŞİMDİ İSE HAHAHAHHAHAHAHA KIVIR SİYASETİ....
Memleketi batırıp soyanlar durmadan Kılıcdaroğlunun sgk macerasından atıflarda bulunuyor aslanla kaplanı karşılaştırıyorlar.
Geri vites diye buna derler.Bahçeliyi sallar mı sallar bunlar.
buna literatürde yusuf yapmak diyorlar
Kutlayacaksınız tabi Akşeneri inşallah 25 Haziran dada kutlamayı Allah sizlere nasip eder.
iyi parti iyilerin buluşma noktası olucak ve ülke her alanda iyi olucak
doğru demiş yüzsüzler:)))))
milletin aklını karıştırıyorsunuz 550 yetmiyormuş gibi 600 yapacaksınız. sizler rahatsınız ya garibanın sıradan vatandaşın ailesi geçim derdinde evladı vatan borcunu ödemekle meşgul. günah ya birazda alt tarafa bakın halka karışın gerçek hayatın içine girin insanlar mutlumu rahatmı ?? nerde hepsi koltuk derdinde daha çok para derdinde keşke adam gibi biri çıksada ülkece sagcısı solcusu kürdü türkü hepimiz birlik olup memleketimizi tekrardan cennete çevirebilsek
Bence daha çok Bahçeliye laf söylemiş.
2. Tura kalırsa şeytanla masaya oturacak.
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