Abdullah Gül ve Bülent Arınç başkan yardımcısı olur mu? Canlı yayında flaş açıklama

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYALIĞI Bülent bey çıkışta detaylı bir açıklama yaptı. Duruşunu ortaya koydu. Doğal olarak görüşmenin ana teması Abullah Gül'ün adaylığıdı. Ve yine Sayın Bülent Arınç'ın bu seçimde bir tavır alıp almayacağı bir yerde bulunup bulunmayacağı konuşulmuş olabilir. Arınç'ın siyasaette bir özgül ağırlığı varmış ki sayın Erdoğan'ın böylebir görüşme talebi olmuş.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Kemal Öztürk, CNN Türk'te katıldığı 'Ne oluyor?' programına Ankara'nın gündemine bomba gibi düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bülent Arınç görüşmesini değerlendirdi. Kritik görüşme sonrası Bülent Arınç'la konuştuğunu belirten gazeteci Öztürk, "Sayın Arınç eğer Gül aday olursa onuna bir olmayacağını ve AK Parti içinde aktif siyasette olmayacağını deklare etmiş oldu" ifadelerini kullandı. "Arınç'a ve Gül'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakan ya da başkan yardımcılığı teklfi gelirse kabul ederler mi?" sorusuna da yanıt veren Öztürk, "Böyle bir pazarlık yapılacağını sanmıyorum. Bu kadar gönül kırıklığının içinde böyle bir teklifi kabul ederler mi bilmiyorum." dedi.

'ARINÇ'IN GÖNÜL KIRIKLIĞI VAR'



Sayın Arınç eğer Gül aday olursa onuna bir olmayacağını ve AK Parti içinde aktif siyasette olmayacağını deklare etmiş oldu. Bence Arınç'ın ve Gül'ün gönül kırıklığı var. Arınç'ı Erdoğan'ı savunduğunu iddia eden bazı gazetecilerin ve siyasetçilerin gerçekten ahlaktan yoksun ifadelerinin kırdığını üzdüğünü biliyorum. Bunlara sus dur demediği için Arınç'ın Gül'ün ve Davutoğlu'nun Erdoğan'a da bir kırıklığı var. Şunu hepsi görmüş oldular sanırım. Bir gün yüz yüze bakacaksınız. Siyaset böyle bir şey.

'ARINÇ'LA GÖRÜŞTÜM...'



Sayın Arınç'la görüştüm. Milletvekili olmayı düşünmüyor. Ama AK Parti dışında bir oluşumda olmayacağını da ifade ediyor. Gül-Arınç-Davutoğlu'nun bir blok arada hareket ettiği iddialarının yanlış olduğunu da görmüş olduk. Bunu böyle göstermeye çalışan bir ekibin AK Parti'ye ne kadar zarar verdiğini Cumhurbaşkanı'nın görmemesine de şaşırıyorum.

Bülent bey AK Parti içinden bir grubu söküp Gül'ün yanında yer almayacaktır. Geçen seçimde AK Parti'nin yaptığı hata ya da unutkanlıklar var. Son seçimlerde AK Parti'nin marka isimlerini aktif olarak kullanmadılar hatta bazı çalışmalara davet de edilmediler. BU insanlar bize yapılan hakaretlere neden bilgisi olduğu halde AK Partili yöneticiler liderler dur demiyor. Bundan dolayı Arınç, Gül ve Davutoğlu'nda bir kırgınlık var.

ARINÇ BAŞKAN YARDIMCISI OLUR MU?



Böyle bir pazarlık yapacağını sanmıyorum. Bu hem sayın Erdoğan'ın ve Arınç'ın kabul edeceği bir üslubu değil. Bu kadar gönül kırıklığının içinde böyle bir teklifi kabul ederler mi bilmiyorum. Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde Bülent bey sayın Cumhurbaşkanı aleyhinde görüş beyan etmeyecek, hareket etmeyecektir.



