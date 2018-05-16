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Abdüllatif Şener CHP'den aday olacak iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 16.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında da adı geçen Abdüllatif Şener'in Ankara'dan milletvekili adayı gösterileceği ileri sürüldü.

Abdüllatif Şener CHP'den aday olacak iddiası

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin milletvekili aday listesi şekillenmeye başladı.

KHK'yla üniversitedeki görevlerinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Prof. Cihangir İslam'ın yanı sıra Dursun Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek, CHP PM'nin genç üyelerinden Pınar Uzun ile cezaevinde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu gibi isimlerin seçilebilecek sıralarda aday gösterileceği iddia edildi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, AK Parti'nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in de Ankara'dan aday göstereceği öne sürüldü.

CHP kulislerinden elde edilen bilgilere göre, İstanbul'un 3 bölgesinde muhtemel adaylar şöyle: "İstanbul 1'inci Bölgeden; İbrahim Kaboğlu, Cihangir İslam, İlhan Kesici, Gamze İlgezdi, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Mehmet Bekaroğlu, Pınar Uzun. İstanbul 2'inci Bölgeden; Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Ayşe Eser Danışoğlu, Yunus Emre, İrem Çiçek, Ünal Çeviköz, Tuğba Ütebay, Gökan Zeybek. İstanbul 3'üncü Bölge; Engin Altay, Gülizar Emecan, Eren Erdem, Sibel Özdemir, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Zeynel Emre, Gökhan Gümüşdağ, Kemal Özkiraz ya da Özgür Karabat."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
olursa yazıklar olsun ona hakimi helal etme demek müslüman degil
chp'de aday olmak için hükümete karşı eylemde bulunulması ilk sırada yer alır. Dursun Çiçek, ıslak imza ile meşhur oldu. Kendi vekil, şimde kızı aday. Enes Berberoğlu mitin sırlarını ifşa ettiği için vekil, şimdide hapisten çıkarmk için aday.
OLSUN..ADAM GİBİ ADAM...
Olur ,Ekmelettin gibi milyar tane yapar.
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