Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şener'in açıklamalarından önemli başlıklar;

Söylemeyecek misiniz şu Amerika ziyaretinin ayrıntılarını?



Söyledim. 2000 Mayıs'ında 4 kişi Amerika'ya gitti, Tayyip Erdoğan, Turhan Çömez, Ahmet Ergün ve Ali İbiş. Biri milletvekilliği yaptı zaten, Ali İbiş. Öbürü de Belediye döneminde Tayyip Erdoğan'ın en yakınıydı, Ahmet Ergün, hatta kasası olduğu iddiaları vardı. Şimdi neredeler, inanın ben de bilmiyorum. Sayın Erdoğan'ın şöyle bir adeti vardır, kendisine çok yakın olanları siyasette yanına almaz, ayırır.

ERDOĞAN PENSILVANYA'YA AHMET ERGÜN İLE GİTTİ

Amerika ziyaretinde Pensilvanya'ya gittiler mi gitmediler mi?



Israr ediyorsunuz madem, bir kademe ilerisini de söyleyeyim size, tweet de atacağım zaten, birlikte ABD'ye gittiklerinde Ahmet Ergün'le beraber Pensilvanya'ya gittiler ve Fethullah Gülen ile görüştüler. Tayyip Erdoğan'ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı.

Bülent Arınç bugün Tayyip Beyin yanında…



Evet, oğlunu da milletvekili yapıyor. Bülent bey bir bakarsınız gözyaşı döker, bir bakasınız muhalefet eder, derken birden U dönüşü yapar. Bülent Bey işte, kendi bireysel dengeleriyle meşgul.

