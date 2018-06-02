Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sokakta tepkiyle karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP'nin adayı Şener, tartıştığı kişiler tarafından büyük tepki gördü. Tartıştığı kişileri "Erdoğan'la birlikte siz de hesap verekesiniz" diyerek tehdit eden Şener, "Yok olmaya mahkumsunuz" tepkileri üzerine olay yerinden uzaklaştı.
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