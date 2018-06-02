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Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

SEÇİM HABERLERİ  | 02.06.2018 02:18 | Son Güncelleme

Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Abdüllatif Şener, kendisine tepki gösteren vatandaşlara, 'Siz de hesap vereceksiniz' dedi.

CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sokakta tepkiyle karşılaştı.

HALKI TEHDİT ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP'nin adayı Şener, tartıştığı kişiler tarafından büyük tepki gördü. Tartıştığı kişileri "Erdoğan'la birlikte siz de hesap verekesiniz" diyerek tehdit eden Şener, "Yok olmaya mahkumsunuz" tepkileri üzerine olay yerinden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
abdüllatif şener Konya CHP tepki

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen baş fetocu Ak Koyunlar Partisi genel başkanı recep tayyip erdoğan neden yargılanmıyor
doğru söylemiş , yok öyle allah’ım bizi affetsin diye işim içinden çıkmak , yüce divana gidecekler .
Tek yorum yok bunu Ak partiden biri yapsaydı burası yorumdan geçilmezdi! Hani diyorsunuz ya Bu ülkede adalet yok! Önce biz adil olmayı deneyelim! Ne güzel söylemiş Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v “ İnsanlar hak ettikleri gibi yönetilirler”
bildiklerini anlatirsaki kesin yargilanirlar dogru demis.
zavallılar
alalh seni kahretsin dünya malı için kendini satan adam. halkın gözündeki değerini sıfıra düşürdün, kimin köpeği olduğun belli oldu.
seni bu alçaklara yedirmeyecez reis
Doğru söylemiş
rahat ol Abdüllatif ŞENER, tahriklere kapılma. sen akıllı ve ahlaklı bir adamsın, koyunları rahat bırak onlar uçuruma hep beraber atlayacaklar ve kendi sonlarını getirecekler zaten. sen bildiğin doğru yolda devam et, sinirlenme sakin ol. onların niyeti senin gibi doğru insanları çileden çıkarmak zaten, buna fırsat verme gül geç.
Oldu mu şimdi latif neticede aynı gemideydin Yüksek makam alamayınca küstüm oynanıyorum dedin ak partilililer yargılanacaksa en başta sen olman gerekiyor:)
ŞENERİ SEÇİMDEN SONRA GÖRÜCEZ..BAY KRİPTO.. ŞU AN BULUNDUĞU PARTİYE BAK KALIBININ NOTUNU VER.. BAŞKA SÖZE GEREK YOK..
Vatandaş mı? Zamanında ecevitin önüne yazar kasa atan da vatandaştı. Şimdi piyasada yok o vatandaş. Bu vatandaşlar da yarın bir gün erdoğan gidince piyasada olmayacak. Nasıl ki erbakanı adnan menderesi muhsin yazıcıoğlunu yalnız bıraktılar erdoğanı da yalnız bırakacak bu (yandaş) vatandaşlar..
chp şeneri şimdi tam olarak sindirmiştir artık, eğer asacaz, kesecez, yıkacaz, devirecez demeseydi şener hala değişmemiş olacaktı ama görüyoruzki şener tam manasıyla chp li olmuştur,
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen baş fetocu Ak Koyunlar Partisi genel başkanı recep tayyip erdoğan.
Bunlar daha başa geçmeden aşacak kesecez diyorlar.Dua edin REİS e o bu haldeyken sesini çıkarmıyor.REİS Başkan
KİM; 1.Para sıfırlayan hırsız kim. 2.diploması olmayan sahtekar kim. 3.tarafsızlık üzerine namus yemini edip çiğneyen namussuz kim. 4.mavi marmarayı gönderip sıkışınca giderken bana mı sordunuz diyen dönek kim. 5.seçim meydanlarında kaset kullanan ahlaksız kim. 6.suriye ye terörist ve silah gönderip bir milyon müslüman öldürten katil kim. 7.kozmik odayı düşmana açan,ergenekon da askerine kumpas kuran kumpasçı kim.
gene 3 beş kendini bilmezi tutmuşlar paralı müptezeller
tabiki de hırsızlar yargılanacak hem bu dünyada hem ahrette
Atalarımızın bir sözü vardır. Taş yerinde ağırdır, bir kez yerinden oynadımı taşın ağırlığı biter. bu alatif, egolarını ön plana çıkardı ağırlığını kaybetti, şimdi rüzgarın esintisine kapılıp gidecek.
Buda külhanbeyi oldu..önüne geleni yargılıyor..boş ve gereksiz ezik bir siyasetçi..chp için ileride problem olacak..
Helal olsun dogru soylemış. Bunun neresi tehdit ?
tayyib herkesi tehdit ediyor,kimse bir şey demiyor,,referandumda HAYIR diyenlere terörist dedi,bunun bedelini ödeyecekler dedi şimdide millet ittifakına fetocu,hainler diyor,,elbette 16 yılın hesabını vermeleri gerekiyor
Yazıklar olsun sana. sp yada ip aday olsanız davasında ilerliyor derim ama chp tam zıt parti yakışmıyor seningibi adama
galiba sana konyadan oy çıkmayacak
Doğru söze ne hacet!
çok garip gelmedi bana çünkü zihniyetlerini ve amaçlarını biliyorum!!! bu tür adamlardan ülkeye fayda, hizmet beklemek öküzden buzağı doğmasını beklemekle aynı şeydir!!! yazık ki bu adama oy verecek kişilerde var!
tekbir getir yüz binlerece müslümanın katili olana bop eş başkanını savun hadı ordan lan müslümanlara füze atan abd teşekkür eden sizler değilmisiniz soysuzlar
Fetöcümü arıyorsunuz buyrun önde gideni burda..Sivaslılar için uluorta banzetmeler yapılır ama en önemlisi bu pervanedir..
iyi yapmis, Düzgün laftan Anlamayanlar. ESKI bir AKP li olarak diyorum. AKP eski AKP degil. Oyum IYI partiye.
doğru söylüyor Yargılanacaklar!!
TABİKİ ANLAMAYAN BİLEMEYEN GÖREMEYENLERDE BUNLARDA ALLAHIN HUZURUNDA SUÇLUDUR İNDALLAHTA HESAP VERECEKLERDİR ONCA YAPILAN YANLIŞLAR VARKİ BİR VATANDAŞ BUNLARI GÖREMİYORSA CEZASINIDA MUTLAKA ÇEKCEKTİR ABDULLATŞF ŞENER UYARMIŞTIR HALKI TERÖRİSTMİ DEMİŞ HAİNMİ DEMİŞ HAYIR SİZDE CEZA CEKERSİNİZ DEMİŞ UYARMIŞTIR
Suriye'yi kandil gecesi vuran Amerika'yı alkışlayanlar bu ülkenin diğer bir kesimine yok olmaya mahkumsunuz deyip tekbir çekiyor. Şener de yanlış yapmış orası ayrı. Doğruya doğru yanlışa yanlış!
fetöcü değilmi şimdi bu tip memur olsa işlem görürdü işte akp bu yüzden kaybediyor
abd ile bir olup suriye ye terörist ve silah göndermedi mi.eğit donat programı ile suriyedeki savaşa sözde cihatçı teröristleri göndermedi mi.şener doğru söylemiş.suriye de ölen 1 milyon müslümanın kanında erdoğanın elleri vardır.ben erdoğanın müslüman olduğunada inanmıyorum.
erdoğan abd ile bir olup suriye de bir milyon müslümanı öldürtmüştür.mit tırlarını hatırlayın.abd ile yürütülen eğit donat programını hatırlayın.
Konya lı istemiyor chp teşkilatı istemiyor .istenmeyen yere kim gider?
hipnozlanmis bunlar yazik valla herif memleketin heryerini satmis gevurlara ustune 450 milyar dolar borc yapmis bunlarda tekbir getiriyor halaa
sizin yapacağınız habere sıçayım terbiyesiz medya tayyip ananida al git derken neredeydiniz ??
akp oy cerdiğinize Allah pişman edecek haramları helel kılanlara oy veren gafiller
Allah Allah..yok olmaya mahkumlarmış..ne yapacaksın ?nasıl yok edeceksin?faşist Hitler gibimi yapacaksın?
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