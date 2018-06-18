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Abdullatif Şener: MHP'den oy alamayacağını Erdoğan da biliyor

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

AK Parti'nin eski kurucularından CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'nin ana karargâhı konumundaki Kandil'e yönelik yürütülen operasyonla ilgili, ''Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak? Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum'' dedi.

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nin ana karargâhı konumundaki Kandil'e yönelik operasyona değinen Şener, şöyle konuştu:

"Seçim öncesi, 'Kandil'e gidilebilir mi gidilmez mi' diye tartışma yapmayı gerek görmem. Niye gerek görmem? Bir şey milli menfaatlerimiz gereği yapılması gerekiyorsa bu yapılır. Bunu iktidarın belli, özel takvime bağlaması üzerinde de durmam. Eğer Kandil'e gitmeyi planlıyorlarsa eğer Kandil'e yönelik bir operasyon yapacaklarsa bunu da 'yapsınlar' derim. Kandil'de şu an kim var, ne var, acaba PKK orada mı? Onu da bilmiyorum. Seçimlerin yoğunluğu nedeniyle onu da incelemiş değilim. Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak? Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum."

'MHP'DEN OY ALAMAYACAĞINI ERDOĞAN DA BİLİYOR'

AK Parti ve MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı'nı da değerlendiren Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP 'den oy alamayacağını söyledi.

Şener, "Öyle zannediyorum ki, MHP 'den oy alamayacağını Sayın Erdoğan da biliyordur. Üstelik MHP ile bir araya geldiği için bazı seçmen kesimlerinin de kendisinden uzaklaşacağını biliyordur. Ama böyle bir ittifakı yaptı. Neden yaptı? MHP ile bir ittifak görüntüsü içerisinde olarak doğrudan doğruya milliyetçi algısı, milli algıyı güçlendirmek hesapları yapmıştır olsa olsa" diye konuştu.

'BÖYLE SİYASET OLMAZ'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü olaya da değinen Şener, "Neticede insanın öldürüldüğü olay. İnsanlar sorununu çözmek için siyasette şiddeti gerek görüyorsa, bazı parti mensupları şiddeti gerekli görüyorsa, orada siyaset olamaz, orada demokrasi olamaz, orada topyekûn yanlış şeyler vardır" dedi.

'EKONOMİ KÜÇÜLÜYOR'

Ekonominin büyümediğini aksine küçüldüğünü ifade eden Şener, "2002-2007 arasında ortalama yüzde 7'lik bir büyüme oranı vardı. 2008-2017 arasında yıllık 3,5'lük bir büyüme oranı var. Büyüme oranı son yıllarda düşmüştür. Ne kadar düşmüştür; Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin yıllık büyüme performansı ortalama yüzde 5 olduğu halde yüzde 5'i bile tutturamamış bir iktidardan bahsediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet

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Anahtar Kelimeler:
MHP ak parti Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
evet doğru geçen gün mhp 1. sıra milletvekili ile pazar yerinde tartıştım ben 47 yıl mhp ye emek vermiş ülkü ocaklarında yetişmiş 9 yıl parti yöneticiliği yapmış biriyim bana diyorki niye mhp ye oy vermiyorsun dedimki sayın vekil senin daha 7 haziran seçimlerdeki dediklerin kulaklarımızda genel başkanın dedikleri kulaklarımızda sen o sözleri söylerken bugün niye akp ye oy veriyorsun c.bşklığında dedim bana aynen dediği sende milletvekilliğinde mhp ye oy ver c.bşklığında verme yani ne akp milletvekilliğinde mhplilere oy verdirecek nede mhpliler c.bşklığında akp ye oy verecek bu bu kadar açık
Konyadan oy alamayacağını sende biliyon Abdül :)))))
Sen kimden ne kadar alacaksın? Erdoğan'la uğraşmayı bırak! Senin kovulmadığın şehir kaldı mı?
Nasıl israilin kudusu başkent yapacağını bildiyse bunuda biliyordur
Dönek lerin lafını cidiyeti almıyoruz....
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