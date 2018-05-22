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Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 07:32 | Son Güncelleme

16 Nisan referandumunda yüzde 60.8 evet oyu çıkacağını iddia eden A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, 24 Haziran seçimleri için de tahminde bulundu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan Gür'ün açıklamaları için konuşulacak bir yorum geldi. Hakan, “Erdoğan yüzde 50 / yüzde 55 ile kazanır” diyen Gür için "Son seçimde yüzde 9 yanılmış olan Gür'ün açıklaması en büyük zararı Tayyip Erdoğan’a vermiş olmaz mı?" diye yazdı

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

24 Haziran seçimleri için tahminlerde bulunan Adil Gür'ün konuşmaları gündemi sarstı. Adil Gür, cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turda tamamlanacağı görüşünde olduğunu belirterek, iddia edilen ‘yasama millet ittifakına geçer’ sözüneyse sert tepki gösterdi.

"Bu iddia siyaseten mümkün değil" diyen Gür bunu ortaya atanlar belli güç odakları ancak buna çanak tutanlar aday adayları ifadesini kullandı. Öte yandan Gür’e göre, en büyük risk sandığa gideceğim dediği halde bayram sonrası bunun bir şekilde gerçekleşememesi. Bu arada 16 Nisan referandumunda 9 puanlık hata yapan Gür ilk defa bunun sebebini de açıkladı. Gür'e Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan tepki geldi.

Hakan bugünkü köşesinde, " Devlet Bey gibi seslenmek istiyorum:Bu Adil Gür ne yapmak istemektedir? Kime hizmet etmektedir? FETÖ’cü müdür? ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Adil Gür son referandumda tam “yüzde 9” yanılmıştı.

Ve anketçiliğe tövbe etmişti.

*

“Yüz bin kere tövbe ederim yine tahmin yaparım” havasında olan Adil Gür, bu sefer de şu neticeyi açıklamış:

“Erdoğan yüzde 50 / yüzde 55 ile kazanır”

*

İnsan merak ediyor:

Dost düşman herkes...

“Adil Gür’ün açıkladığı rakamdan yüzde 9 düşelim” demez mi?

Bu durumda da Adil Gür, en büyük zararı Tayyip Erdoğan’a vermiş olmaz mı?


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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Adil Gür anket

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