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Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili yazılı açıklama!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri sırasında seçim sisteminin çalışmaması ve sorunlarla karşılaşması nedeniyle büyük tepki toplayan Adil Seçim Platformu, yazılı bir açıklama yayınladı. Adil Seçim Platformu tarafından son dakika yayınlanan yazılı açıklamada, uygulamanın entegrasyon problemleri sebebiyle sistemin çalışmasında ciddi sorunlar yaşandığı aktarıldı. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de 'Adil Seçim Platformu'nda bazı aksaklıklar yaşandı' diye konuştu.

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili yazılı açıklama!

Seçim sisteminin çalışmaması ve sorunlarla karşılaşması dolayısıyla tepki toplayan Adil Seçim Platformu, yazılı bir açıklama yayımladı.

Adil Seçim uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri sebebiyle sistemin çalışmasında ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten platform, "Bu kapsamda seçim öncesi ilan ettiğimiz seçim sonuçlarının gerçek zamanlı ilan etme taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz." dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

24 Haziran seçimlerinde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için bir araya gelen siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütlerinin oluşturduğu Adil Seçim Platformu olarak seçim günü olan bitenle, yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızla ilgili değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Ama öncesinde belirtmek isteriz ki;

Adil Seçim Platformu bileşenleri vasıtasıyla sandık başına giden ve seçim güvenliğine doğrudan destek veren ve sayıları 700 bini aşan tüm sandık kurulu üyelerine, müşahitlere, avukatlara ve sandık başından haber geçen herkese teşekkürü borç biliriz.

Adil Seçim Platformu olarak seçim sürecine ilişkin bu açıklamaya ek olarak kamuoyu ve yetkili kurumlarla paylaşmak üzere iki ayrı ayrıntılı rapor hazırlığımız devam ediyor. Bu raporlardan ilki Adil Seçim Platformu Çalışmaları Raporu olacaktır. Diğer rapor ise seçim öncesinden başlayarak tespit ettiğimiz seçim güvenliği ihlallerine, usul ve yasadışı uygulamalara ilişkin Seçim Güvenliği İhlalleri Raporu’dur. Her iki rapor da kısa zaman içerisinde tamamlanarak kamuoyunun yanısıra ilgili kurum
ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

NELER YAPTIK:

  • Adil Seçim Platformu katılımcısı tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini, tek bir sandık boş kalmayacak şekilde hep birlikte yapmak üzere yola çıktık. Bu çerçevede, Türkiye sathında kurulacak 181.869 sandığın %99,6’sında, seçmen sayısı itibariyle yaklaşık 59 milyon seçmenin %99,9’unun oyunun güvenliğini garanti edecek şekilde yaklaşık 415.000 sandık kurulu üyesi ve 295.000 müşahit görevlendirmesi yaptık. Sandıkların kurulduğu andan seçim sonuçları sağlıklı bir şekilde ortaya çıkana kadar yüz binlerce görevli ve gözlemcimizle etkin bir şekilde sandıkların başında hazır bulunduk. Bu yolla “her sandık başında en az iki görevlimiz olması” hedefimizi gerçekleştirdik ve yurt sathında seçim güvenliğinin sağlanmasında önemli rol aldık.

  • Oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık başlarındaki 700.000’in üzerindeki görevlimiz eliyle, tüm sandıkların ıslak imzalı birleştirme tutanaklarını çok kısa süre içerisinde Adil Seçim Platformu bileşeni siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştırdık.

  • Bu yolla siyasi partilerin gerekli gördükleri yerlerde yasal itiraz haklarını usulüne uygun şekilde ve zamanında gerçekleştirmelerini sağladık.

  • Yurt çapında görevli binlerce görevli avukatımız eliyle sandık başında yaşanan sorunlara, usul ve yasa dışı uygulamalara müdahale ettik.

  • Adil Seçim mobil uygulaması eliyle binlerce seçmene, sandık kurulu üyesi ve müşahide gün içerisinde canlı destek sunduk. Sandık başında yaşadıkları sorunlara dair çözümler geliştirdik.

  • Ankara’da kurulan “Adil Seçim Basın ve İletişim Merkezi’mizde görev alan gönüllüler eliyle, yurdun dört bir yanından sandık başlarından “müşabir” olarak kayıt yaptıran yüzlerce müşahit-muhabirlerimizden ve ayrıca gün boyunca #Sandıkİhbar “hashtag”i ile seçmenlerden gelen ihbarları takip edip doğrulayabildiklerimizi haberleştirerek tüm Türkiye’ye duyurduk.

    • NELERİ YAPAMADIK:

    • Seçim öncesi tüm sandık başlarından, doğrudan alacağımız seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye'ye duyuracağımızı ilan etmiştik. Ancak, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, platform üyesi siyasi partilerin veri akışının başlaması ardından yaşanan Adil Seçim uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri sebebiyle, sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlayacağımız sistemimizin çalışmasında, saat 21:00’e kadar ciddi sorunlar yaşadık. Bu süre içerisinde seçim sonuçlarını paylaşamadık.

  • Oy verme işleminin tamamlanması ardından kısa bir süre ADİL SEÇİM uygulamasına tutanak yüklenmesi ile ilgili sorunlar yaşandı. Sandık başında tutanak göndermek üzere görüntü alan seçmenlerin zor durumda kalmalarına neden olduk.

    • Bu kapsamda seçim öncesi ilan ettiğimiz seçim sonuçlarının gerçek zamanlı ilan etme taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz.

    SONUÇ OLARAK:

    Yaptıklarımız ve yapamadıklarımızla birlikte değerlendirdiğimizde;

    • Adil Seçim Platformu olarak, farklı siyasi görüşleri, toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütlerinin demokrasinin temel taşlarından birisi olan seçim güvenliği teması etrafında bir araya gelişinin tarihi önemini koruduğunu ve Türkiye demokrasisine önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz.

    • Adil Seçim Platformu olarak, bu seçim sürecinde yapabildiklerimizden ve yapamadıklarımızdan öğrendiklerimizle bundan sonraki seçimlerde seçim güvenliğinin temel güvencelerinden birisi olma iddiamızı sürdürdüğümüzü ve bu yolda çalışmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

    ADİL SEÇİM PLATFORMU BİLEŞENLERİ

    Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi DİSK, KESK, Birleşik Kamu İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Demokrasi için Birlik, Hak ve Adalet Platformu, Birleşik Haziran Hareketi, Memleket Biziz, Hürriyet Hareketi, Sandık Gücü, Sensiz Olmaz, Seçim Süreci Meclisleri, Oyum Güvende, Anıtpark Forum, Seçim 2018 Yurttaş Haber Ağı

    ADIGÜZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran akşamı partisinden yapılan "seçimin ikinci tura kaldığı" açıklamalarına ilişkin, "Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü" dedi.

    CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, AA muhabirine, partisinin ve "Adil Seçim Platformu"nun açıkladığı seçim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Seçimde, CHP'nin kendi iç yapısı içinde oluşturduğu mobil ve internet tabanlı sisteminin kusursuz bir şekilde çalıştığını belirten Adıgüzel, parti örgütlerinin girdiği veriler doğrultusunda, gece saatlerinde oy oranlarının büyük bir kısmını gördüklerini ifade etti.

    Özellikle büyük şehirlerde yüzde 100'e yakın sonuçlar aldıklarını anlatan Adıgüzel, yakın zamanda, analiz etmek isteyen kurum ve kuruluşlara kullandıkları seçim sisteminin sonuçlarını paylaşacaklarını bildirdi.

    Sistemlerinde yaşanan bazı aksaklıkları tespit ederek, bunları çözme noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Adıgüzel, şu değerlendirmede bulundu:

    "Seçim günü oyların girilmesinde yaşanan aksaklığın en büyük sebebi, CHP dışındaki partilerden veri gelmesinde yaşanan sorunlar oldu. Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü."

    Partisinin seçim sonuçlarını yakından takip ederek, gerekli analizleri yaptığını belirten Adıgüzel, Osmaniye, Kahramanmaraş, Burdur gibi illerde küçük farklarla milletvekili çıkardıklarını kaydetti.

    "Adil Seçim Platformu'nda bazı aksaklıklar yaşandı"

    CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi'nin dışında seçimi ayrıca "Adil Seçim Platformu"nun da takip ettiğini aktaran Adıgüzel, "Diğer partilerden gelen verilerde sıkıntılar olduğu için Adil Seçim Platformu'nun girdiği sonuçlarda bazı aksaklıklar yaşandı. CHP'nin kendi iç sisteminde hiçbir sorun yaşanmadı. Bizim örgütlerimiz sonuçları sorunsuz bir şekilde girmeyi başardı." dedi.

    Adıgüzel, Adil Seçim Platformu'nun kaynaklarının CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve "Oy ve ötesi" gibi yapıların bulunduğunu belirterek, seçim sonuçları belli olduktan sonra CHP'nin ve Adil Seçim Platformu'nun girdiği verilerin aynı olduğunun görüldüğünü vurguladı.

    Seçim sonuçlarının açıklanması için 18.45'in çok erken bir saat olduğunu kaydeden Adıgüzel, "Seçim günü 18.45'te daha veriler yeni yeni geliyordu bize. Adil Seçim Platformu ise diğer partilerin verilerinin gelmesini beklediği için sonuçları 21.00'den sonra açıklamaya başladı. Diğer siyasi partilerin gönderdiği veriler de eksiklik olunca girilen sonuçlarda gecikme yaşandı" diye konuştu.


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    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    adil seçim platformuymuşşşş.... tehhhhhh... ülkenin resmen cılkı çıkmış durumda... ülkenin ne itibarı kaldı nede güven kaldı... akp ( tayyib ) ülkeyi resmen bitirdi... sizlerin yatacak yeri yok... toprak nasıl kabul eder bilmemde ALLAHIN HUZURUNA NASIL ÇIKACAKSINIZ O NU MERAK EDİYORUM... O YÜZDEN SİZLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM... BEN HİÇ BİRİNİZE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM...
    A.S.Platformu'na bir kaç kelime de benim lafım olacak; Siz Anadolu Ajansına mı çalıştınız seçim sonuçlarının bir an evvel, seffaf şekilde kamuoyuna açıklanması için(!) veya bileşenlerinizi oluşturan siyasi partilerin hangisi AKP teşkilatlarından daha hızlı bir şekilde kamuoyunu hatta kendi parti merkezlerini bilgilendirebildi..Rezil, perişandınız başka hiç birşey açıklamıyor seçim günü olan durumunuzu..Sandık görevlisi veya müşahit olmadığım halde, oyların sayıldığı, tutanakların imzalandığı ana kadar bekledim sandığın başında. CHP sandık görevlisi ve müşahitini salonda zor tutttum, yazık..
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