Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili yazılı açıklama!

Seçim sisteminin çalışmaması ve sorunlarla karşılaşması dolayısıyla tepki toplayan Adil Seçim Platformu, yazılı bir açıklama yayımladı.

Adil Seçim uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri sebebiyle sistemin çalışmasında ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten platform, "Bu kapsamda seçim öncesi ilan ettiğimiz seçim sonuçlarının gerçek zamanlı ilan etme taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz." dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

24 Haziran seçimlerinde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için bir araya gelen siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütlerinin oluşturduğu Adil Seçim Platformu olarak seçim günü olan bitenle, yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızla ilgili değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Ama öncesinde belirtmek isteriz ki;

Adil Seçim Platformu bileşenleri vasıtasıyla sandık başına giden ve seçim güvenliğine doğrudan destek veren ve sayıları 700 bini aşan tüm sandık kurulu üyelerine, müşahitlere, avukatlara ve sandık başından haber geçen herkese teşekkürü borç biliriz.