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Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 23:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu'nda yaptığı açıklamada, ''Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Kimse bize farklı yaklaşım göstermesin" ifadelerini kullandı.

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen iftar programı sonrasında Zeytinburnu Merkezefendi’de vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teravih namazı sonrasında otobüs üzerine çıkarak kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AF ÇIKACAK MI?

Bizim gündemimizde af biye bir şey yok. Kimse farklı yaklaşım göstermesin. Yargı bir hüküm vermişse, içeriye girmişse onları affetme hükmü bizim değil. Biz kalkıp bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. Bu işi oya tahvil etmek için af çıkaramayız.

24 Haziran alışılmış seçimlerden değil. Büyülü zenginliğin yeri olan Anadolu ve elbette İstanbul tarih boyunca hep medeniyetlerin boy verdiği dünyanın en bereketli toprakları olmuştur. Ecdadımız lugatında hiçbir zaman öteki mefhununa yer vermedi. Onun yerine başka tanımını seçti. Bu topraklardaki tüm başkalar bizimdir. Kurtuluş savaşına da böyle girdik.

"SEN KIRAATHANENİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYORSUN"

Ama bugün gazetelerden bir tanesinde bir şey okudum. Ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı diyor ki 'fabrikaları kapatıp, kıraathane açacaklar.' Bunlar zavallı, bunlar çırak bile değil. Bunlar, okuma seferberliğine de karşı. Çünkü bunlara kıraathaneyi sorduğun zaman 'nedir?' diye. Herhalde okey masasının kurulduğu yer diye zanneder veya iskambil kağıtlarının olduğu yer zanneder. Ey cahil fizik öğretmeni olabilirsin ama sen kıraathanenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun.

'O SİZİN İŞİNİZ'

Rami Kışlası'nı da Rami Kütüphanesi'ne çevireceğiz. Bay Muharrem anladın mı ne işe yararmış bu? Burada fabrikaları kapatmaya gerek yok. O bizim işimiz değil sizin işiniz. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp da gaz ocağı fabrikasına dönüştüren siz oldunuz.

AVUSTURYA'YA SERT TEPKİ

Bunun için de özellikle Batı dünyası, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir. Eğer bunlar çekidüzen vermezse, bu hesaplar farklı bir şekilde yapılmaya doğru gidecektir. Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir.

Kürt olmak başka bir şey, terörist olmak başka bir şey. Yıllarca öteki muamelesi yapılmış milyonlarca kardeşimiz kendilerini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettiğini gördük. Bu kararlılıkla çalışmaya devam ettik. Meğerki karşımızdakilerin derdi başkaymış. Onlar yeniden terör yöntemlerine soyundular. Çukur kazdılar, mahalleleri işgal ettiler. Roketler istiflediler. Gördük ki bunların derdi birinci sınıf vatandaşlık değilmiş. Bunlar emperyalistlerin oyunlarına piyonluk yapmayı seçtiler. Biz bu terör koridorunu boş bıraksaydık, bugün Türkiye'nin güneyi çok zor durumda kalacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu

"BU MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Diyarbakır Belediyesi'nin önünde ağlayan analar kimdi? O anaların yavrularını Kandil'e kaçırdılar. Kaçıranlar sözde Kürt, onlar terörist. Yasin Börü Kürt değil miydi? Yasin Börü kaç yaşındaydı? 15-16 yaşında. Yasin Börü ne yapıyordu? Kürt fakir fukaraya bir şeyler dağıtıyordu. Onu acımasız bir şekilde öldürmediler mi? Kimdi öldürenler? Yine sözde Kürt. Yok ya değil. Teröristti, terörist. Bunları karıştırmayalım. Terör örgütü yandaşları insanları sürdü, biz geri getirdik. Onlar aç bıraktı, biz iş verdik. Silahın patladığı yerde söz biter. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek.

Şu anda Diyarbakır artık adeta Doğu'nun Güneydoğu'nun bir İstanbul'u oldu. Bu onlara kalsa olur muydu? Ama benim özellikle Güneydoğu'daki kardeşlerim hala bu inceliğin farkında değil. Ben onlardan şimdi destek istiyorum, yardım istiyorum, el ele verelim de bu işi bitirelim.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SİLAHLARINDAN BİRİNE SAHİBİZ"

Biz bazıları gibi ne petrol kuyularına ne de gaz rezervlerine sahibiz ama biz onlardan daha zengin ve daha özgürüz. Çünkü biz demokrasi gibi, serbest seçimler gibi, milli iradenin üstünlüğü gibi dünyanın en güçlü silahlarından birine sahibiz. Ne zaman dara düşsek, ne zaman çıkmaza girsek çok partili hayatımızın bize bir hediyesi olan serbest seçimleri devreye sokuyor, milletimizin her şeyi yeni baştan düzenlemesi yoluna gidiyoruz.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ılk defa dogru bırsey dedın af olmassın
Aaaaa Bahçeliye ayıp oldu şimdi,o kadar bağırıyor sizin için yazık ya
allahın izni ile 24 haziran senin devrinin bitti gün olucak ve herkes senden kurtulmuş olacak yeter artık 3 dönemdir senden yana olanı zengin ettin senden yana olmayanıda ezdin bitirdin.
af olsunmu olmasınmı diye, düşüneceğinize onu mağdurların ailelerine sorun bu suçluları affedelimmi diye.???? masumun anasını bacısını belleyin içeri girenleri affedin.ne diyon la seeeen.
yok diyorsa var demektir.
sen af versen ne yazar vermesen ne yazar Allah var gam yok sayın erdoğan
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