Ahmet Hakan yazdı: Abdullah Gül’ün çatı adayı olması Erdoğan’ın işine gelirdi

Abdullah Gül’ü “çatı aday” olarak gazlayan ve bugüne kadar siyasi hiçbir öngörüleri tutmamış olan “Yetmez Ama Evet” tayfası, başarısızlıkla sonuçlanmış bir yöntemi yeniden devreye sokmaya çalıştılar.

“Ekmeleddin Bey vakası”ndan alınması gereken ders şuydu: Bir yöntem olarak “çatı aday” yöntemi...

Bazılarının “Ekmeleddin vakası” olarak nitelendirdikleri vaka, aslında Ekmeleddin Bey’in şahsıyla ilgili olmaktan daha çok...

Belki Saadet’ten oy alabilirdi ama Saadet’in oyu kaç ki?

İYİ Parti tabanında heyecan olmazdı ve daha kötüsü İYİ Parti örgütleri çalışmazdı.

CHP, İYİ Parti ve Saadet’in ortak “çatı adayı” olarak çıksaydı...

Heveslerini kursaklarında bıraktı.

*

İşin özü şu:

Eğer Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olsaydı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından işler çok ama çok daha kolay olurdu.

İlk turda yüzde 55’le garanti seçilirdi.

Muhalefet, “çatı aday” formülünü hayata geçirmeyerek kazanır mı, kazanmaz mı bilmem.

Ama bildiğim bir şey var:

“Çatı aday” formülüne göre daha avantajlı durumda.

*

Benim merak ettiğim konu şu:

Durum böyle olduğu halde...

Erdoğan ve AK Parti kurmayları, neden “Keşke Abdullah Gül çatı aday olsa, bu bizim işimize gelir” demediler?

Hatta ve hatta...

Neden Abdullah Gül’ün çatı aday olarak çıkmaması için çabaladılar?

*

İşin bu kısmını gerçekten anlamış değilim."

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