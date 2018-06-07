Ahmet Şık'tan çarpıcı 'Muharrem İnce' açıklaması

FOX Tv’de ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programına katılan Şık, sözlerine “Bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var” diyerek başladı.

Kendisine en çok sorulan sorunun HDP seçmeninin ikinci turda İnce’ye oy verip vermeyeceği olduğunu aktaran Şık, “Evet verecekler” dedi.

Kürt seçmeni adına konuşmadığını ancak ‘ortak akıl ve vicdan adına’ konuştuğunu söyleyen HDP adayı şöyle devam etti: Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP’nin parlamentoda olması gerektiğini düşünen seçmenin gösterdiği seçmenin teveccühe ve olgunluğa HDP seçmeninin aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Kaygılarımız ortak. Bu ülke bu kötü iktidarı hak etmiyor. Çoğulculuğa karşı tekçiliği dayatan bir tek adam diktasını hiç hak etmiyor.

