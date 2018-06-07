HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ahmet Şık'tan çarpıcı 'Muharrem İnce' açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

HDP’nin İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde HDP seçmeninin destek vereceğini açıkladı.

FOX Tv’de ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programına katılan Şık, sözlerine “Bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var” diyerek başladı.

Kendisine en çok sorulan sorunun HDP seçmeninin ikinci turda İnce’ye oy verip vermeyeceği olduğunu aktaran Şık, “Evet verecekler” dedi.

Kürt seçmeni adına konuşmadığını ancak ‘ortak akıl ve vicdan adına’ konuştuğunu söyleyen HDP adayı şöyle devam etti: Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP’nin parlamentoda olması gerektiğini düşünen seçmenin gösterdiği seçmenin teveccühe ve olgunluğa HDP seçmeninin aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Kaygılarımız ortak. Bu ülke bu kötü iktidarı hak etmiyor. Çoğulculuğa karşı tekçiliği dayatan bir tek adam diktasını hiç hak etmiyor.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
İYİ Parti'den 24 Haziran seçim anketi sonucu tepkisi!İYİ Parti'den 24 Haziran seçim anketi sonucu tepkisi!
İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Şık HDP seçim 2018 24 haziran seçimi muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
körler sağırlar birbirini ağırlar
Diğer Haberler
İYİ Parti'den 24 Haziran seçim anketi sonucu tepkisi!

İYİ Parti'den 24 Haziran seçim anketi sonucu tepkisi!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan partisine eleştiri: Doğru bir karar değil

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan partisine eleştiri: Doğru bir karar değil

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

24 Haziran seçimlerinde bir ilk! İYİ Parti vaatlerini 'çizgi roman' ile anlattı!

24 Haziran seçimlerinde bir ilk! İYİ Parti vaatlerini 'çizgi roman' ile anlattı!

Doğu Perinçek: Erdoğan yönetimine son vermek istiyorsak...

Doğu Perinçek: Erdoğan yönetimine son vermek istiyorsak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.