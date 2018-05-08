Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş'ın oy oranını açıkladı

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SÖZLERİ Türk, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder’in, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için sarfettiği “İkinci turda AKP ile anlaşacak” sözlerini de değerlendirdi.

Türk, CHP'yi eleştirerek “Bizim mücadelemiz ortadadır. AKP iktidarının Kürtler üzerindeki baskısı da ortadadır. Eğer demokrasi adına ortaya çıkıyorsanız, kalıcı olması için herkesi kucaklayacak bir tutum sergilemek gerekir" ifadesini kullandı. Türk, Türkiye’de pek çok sol parti, Alevi derneği ve federasyonu olduğunu hatırlattı ve CHP’nin onlarla görüşme yapmadığından da şikayet etti.

Diken'den Tunca Öğreten'e konuşan Türk, kastettiği şeyin bir seçim boykotu olmadığını belirtti ve HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın ikinci tura kalması için çabalayacaklarını belirtti.

Ahmet Türk, 3 Mayıs'ta RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programında söylediği “Kürtler ‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim" sözleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Yıllardır siyaset yaptığını, herkesin kendi adayını çıkardığını ve bu adaylar hakkında da kimsenin yorum yapmaya, kızmaya hakkı olmadığını belirten Türk sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk turda partimizin adayı Demirtaş’ı destekliyoruz. İkinci tura kalındığında o günkü şartları da oturup partimizle birlikte değerlendireceğiz. Başından beri söylediğim bir şey var… Eğer demokratik bir Türkiye özlemi ve isteği varsa bunun formülü ortada. HDP’yi, Kürtleri görmezden gelerek Türkiye’yi demokratikleştiremezsiniz; iktidarı da değiştiremezsiniz.”

'DEMİRTAŞ YÜZDE 15 CİVARINDA BİR OY ALACAK'



Türk, Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili olarak da “Bakın, göreceksiniz Selahattin Bey yüzde 15 civarında bir oy alacak. Pek çok demokrat, aydın ve vicdan sahibi insan da ona destek verecek.”

'CHP'Lİ VEKİLLERİN ÇAĞRISI BİZİ MEMNUN EDİYOR'



CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle partinin İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş’ın Demirtaş ile ilgili serbest bırakılması yönündeki çağrılarını da değerlendiren Türk şöyle konuştu:

“Bir cumhurbaşkanı adayı haksız ve hukuksuz bir şekilde bugün içeride tutuluyor. Demirtaş’ın da diğer adaylar gibi çalışmalarını yürütmek, halkın karşısına çıkıp onların yüreğine dokunma gibi bir hakkı olmalı. Derhal tahliye edilmeli. CHP’lilerin çağrısıysa elbette memnun ediyor bizi. Bu doğru bir çağrıdır. Demokrasi mücadelesi verdiğini söyleyenlerin de aynı tavrı oraya koyması gerekir.”



