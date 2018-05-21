HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesinde 4 bakan yer almadı! Hangi bakanlar liste dışı?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekili aday listesi son şeklini aldı. AK Parti, Erdoğan'ın son onayının ardından milletvekili aday listesini tamamlayarak YSK'ya sundu. Halen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül listeye girmedi.

AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesinde 4 bakan yer almadı! Hangi bakanlar liste dışı?

24 Haziran seçimlerine girecek siyasi partiler milletvekili adaylarının listelerini kesinleştirdi. CHP ve HDP'nin listeleri büyük ölçüde kesinleşirken AK Parti'nin listesi de Erdoğan'ın onayının ardından son halini aldı.

Bugün YSK'ya sunulacak listelerde büyük sürprizler olması bekleniyor. İnternethaber sitesindeki iddiaya göre mevcut 200 milletvekili ve bazı bakanlar listelerde kendilerine yer bulamadı.

AK PARTİ'DE HANGİ BAKANLAR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNDE YOK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül gibi isimleri, yeni hükümet sisteminde de bakan olarak atayacağı, bu nedenle milletvekili aday listesinde yer almayacakları konuşuluyor. MKYK'nın aksi yönde karar almaması durumunda, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Veysel Eroğlu ve Lütfi Elvan'ın ise 3 dönem kuralı nedeniyle, liste dışı kalacakları ancak bu isimlerden bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapıda görevlendirilebilecekleri ifade ediliyor.

ÖNEMLİ İSİMLER BAŞVURU YAPMAMIŞTI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider ise adaylık başvurusu yapmamıştı.

BAZI GÜÇLÜ İSİMLER LİSTEDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekili listesi hazırlanırken güçlü bir parti ve güçlü bir Meclis yönetiminin oluşmasına göre hareket edeceği, bu kapsamda Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş gibi isimlerin yeniden milletvekili adayı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettilerCHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler
AK Parti 24 Haziran 2018 seçimi milletvekili adayları belli oldu AK Parti 24 Haziran 2018 seçimi milletvekili adayları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti 24 haziran erken seçim seçim 2018 Milletvekili aday liste Berat Albayrak Süleyman Soylu Nurettin Canikli abdülhamit gül

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Okuyucu Yorumları 15 yorum
yolsuzluk yapan bakanlardır kesin izleri ssilmek için kolay yol
Kullan at,sonra üztünü çiz,olmadı al birdaha at..Bunlar patlamaya hazır el bombası.Ülkenin altına dinamit koydular.
ben bunun nedenini biliyorum.Vallahi billahi biliyorum
bırakın şunları dolar uçmuş gidiyor 5 tl doğru
berat albayrak başkan yard olacak
GİRSELERDE GİRMESELERDE TÜRKİYEYE BİR FAYDALARININ OLACAGINI HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM
bedelli askerliğin ahı tuttu nurettin canikliye
Onlar zaten bakan olacak. Onun için listeye alınmadı.
yeni sistemde millet vekili bakan olamıyor demekki bu bakanlar deva edecek
10 ŞİDDETİNDE DEPREM...AMA KİMSE SESİNİ ÇIKARTAMAZ NE YAPAR SONRA RTE....
yeni CUMHURBAŞKANI yardımcıları
listeye alınmayanlar direk atanacaklar kimseye yolsuzluk hırsızlık cezası kesilmiyor aynı kadro harama devam yeter artık TAMAM
yeni sisteme göre milletvekilleri bakan olamıyor büyük bir ihtimal yeniden bakan olacaklar.
İYİ OLMUŞ, DAMAT ALBAYRAK LİSTEDEN ÇIKMIŞ. SOYLU BAKAN NEDEN ANLAMADIM?
Neden acaba.Yeni akp sisteminde bakanlar meclisten değil dışardan atanacak. Yani o bakanlar aynen devam edecekler. TABİİİ GÖRECEĞİZZZZZ........
Diğer Haberler
CHP 24 Haziran erken seçimi için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

CHP 24 Haziran erken seçimi için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılmıyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılmıyor

Saadet Partisi 24 Haziran için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

Saadet Partisi 24 Haziran için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

AK Parti 24 Haziran 2018 seçimi milletvekili adayları belli oldu

AK Parti 24 Haziran 2018 seçimi milletvekili adayları belli oldu

Muharrem İnce'den milletvekili listeleri hakkında açıklama

Muharrem İnce'den milletvekili listeleri hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.