AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

Türkiye 24 Haziran’da çok önemli bir seçime gidiyor. Seçim hazırlıklarını hızla tamamlayan partilerin ekipleri de liderlere lojistik destek veriyor ama kimi zaman seçim takviminin de dar olmasından kaynaklanabilecek hatalar gözlerden kaçmıyor.
Son 16 yıldır iktidarda bulunan AK Parti’de ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ önlemlerine rağmen hatalar yaşanmaya devam ediyor. Bunun en son örneği AK Parti’nin İstanbul’da güçlü olduğu ilçelerden biri olan Eyüp’te yaşandı.
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişinde yapılan hata bu kadarına da pes dedirtti. Eyüp’te dev reklam panolarındaki AK Parti afişlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi “Re-cep Tayyip Erdoğan” olarak iki parça olarak yazıldı.
Bu da sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.
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