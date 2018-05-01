AK Parti, Belediye Başkan adaylarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, milletvekili olmak için istifa eden belediye başkanlarının yerine gelecek isimleri açıkladı.
Erol Kaya Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:
REYHANLI: MEHMET ÇÜTER
"Hatay/Reyhanlı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Mehmet Çüter belirlenmiştir. Hatay’ ımıza hayırlı olsun.
SAMSUN: ZİHNİ ŞAHİN
Samsun Bşb Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Bafra Bld. Bşk. Zihni Şahin belirlenmiştir. Samsun’ muza hayırlı olsun.
ÇANKIRI: HÜSEYİN BOZ
Çankırı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı Hüseyin Boz belirlenmiştir. Çankırı’ mıza hayırlı olsun
NEVŞEHİR: ATİLLA SEÇEN
Nevşehir Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Atilla Seçen belirlenmiştir. Nevşehir’ imize hayırlı olsun.
AYANCIK: ASLAN ÖZDEMİR
Sinop/Ayancık Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Aslan Özdemir belirlenmiştir. Sinop’ umuza hayırlı olsun.
AKDAĞMAĞDENİ: İRFAN COŞKUN
Yozgat/Akdağmadeni Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile İrfan Coşkun belirlenmiştir. Yozgat’ ımıza hayırlı olsun.
KUMLUCA: YUSUF GÖVEN
Antalya/Kumluca Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Yusuf Göven belirlenmiştir. Antalya’ mıza hayırlı olsun.
SOMA: ALİ TULUP
Manisa/Soma Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Ali Tulup belirlenmiştir. Manisa’ mıza hayırlı olsun.
FATSA: MUHARREM AKTEPE
Ordu/Fatsa Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Muharrem Aktepe belirlenmiştir. Ordu’ muza hayırlı olsun.
BİLECİK: NİHAT CAN
Bilecik Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Nihat Can belirlenmiştir. Bilecik’ imize hayırlı olsun."
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