AK Parti, Belediye Başkan adaylarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, milletvekili olmak için istifa eden belediye başkanlarının yerine gelecek isimleri açıkladı.

Erol Kaya Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

REYHANLI: MEHMET ÇÜTER

"Hatay/Reyhanlı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Mehmet Çüter belirlenmiştir. Hatay’ ımıza hayırlı olsun.

SAMSUN: ZİHNİ ŞAHİN

Samsun Bşb Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Bafra Bld. Bşk. Zihni Şahin belirlenmiştir. Samsun’ muza hayırlı olsun.

ÇANKIRI: HÜSEYİN BOZ

Çankırı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı Hüseyin Boz belirlenmiştir. Çankırı’ mıza hayırlı olsun

NEVŞEHİR: ATİLLA SEÇEN

Nevşehir Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Atilla Seçen belirlenmiştir. Nevşehir’ imize hayırlı olsun.