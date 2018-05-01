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AK Parti, Belediye Başkan adaylarını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 21:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, milletvekili olmak için istifa eden belediye başkanlarının yerine aday olarak belirlenen isimleri açıkladı.

AK Parti, Belediye Başkan adaylarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, milletvekili olmak için istifa eden belediye başkanlarının yerine gelecek isimleri açıkladı.

Erol Kaya Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

REYHANLI: MEHMET ÇÜTER

"Hatay/Reyhanlı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Mehmet Çüter belirlenmiştir. Hatay’ ımıza hayırlı olsun.

SAMSUN: ZİHNİ ŞAHİN

Samsun Bşb Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Bafra Bld. Bşk. Zihni Şahin belirlenmiştir. Samsun’ muza hayırlı olsun.

ÇANKIRI: HÜSEYİN BOZ

Çankırı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı Hüseyin Boz belirlenmiştir. Çankırı’ mıza hayırlı olsun

NEVŞEHİR: ATİLLA SEÇEN

Nevşehir Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Atilla Seçen belirlenmiştir. Nevşehir’ imize hayırlı olsun.

AYANCIK: ASLAN ÖZDEMİR

Sinop/Ayancık Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Aslan Özdemir belirlenmiştir. Sinop’ umuza hayırlı olsun.

AKDAĞMAĞDENİ: İRFAN COŞKUN

Yozgat/Akdağmadeni Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile İrfan Coşkun belirlenmiştir. Yozgat’ ımıza hayırlı olsun.

KUMLUCA: YUSUF GÖVEN

Antalya/Kumluca Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Yusuf Göven belirlenmiştir. Antalya’ mıza hayırlı olsun.

SOMA: ALİ TULUP

Manisa/Soma Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Ali Tulup belirlenmiştir. Manisa’ mıza hayırlı olsun.

FATSA: MUHARREM AKTEPE

Ordu/Fatsa Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Muharrem Aktepe belirlenmiştir. Ordu’ muza hayırlı olsun.

BİLECİK: NİHAT CAN

Bilecik Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Nihat Can belirlenmiştir. Bilecik’ imize hayırlı olsun."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamları belediye kesmedi Ankaraya kapak atmaya calisiyolar. sonuç olarak bugün bile 1650 ye ev gecindirmeye çalışan vatandaşımız var. kiralar olmuş 900-1000.... olmuyo ağalar olmuyo.. ekonomiyi enflasyona ezdirdiniz ve her yıl dahada ezdiriyorsunuz. halk her geçen sene dahada yoksullasiyor
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