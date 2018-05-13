AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

AK Parti yönetimi, 24 Haziran seçimlerinden sonra Meclis’te çoğunluğu elde etmek için milletvekili adayları ile ilgili bugüne kadarki en hassas çalışmasını yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da mevcut 316 AK Parti milletvekili üzerinde tek tek çalışma yaptığı ve 120 civarındaki milletvekili ile ilgili kararını verdiği belirtildi.

MÜLAKATLAR SONA ERDİ



Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti’ye başvuran 7 bin 340 aday adayı ile tek tek yapılan mülakatlar dün itibarıyla sona erdi. AK Parti’de, milletvekili adaylarına yönelik çalışmalar hızlandırılmış bir takvim içinde yürütüldü. AK Parti yönetimi, Meclis’te de yüzde 50+1’in yakalanması için, mülakatlar sırasında milletvekilli aday adayları ile ilgili her türlü kriteri masaya yatırdı. Edinilen bilgilere göre özellikle ‘teşkilatla problemi olan, genel merkez yönetimi ve seçim bölgesindeki yerel yöneticilerle istişare içinde olmayan, hakkında akçeli işlerle ilgili iddialar bulunan, FETÖ ile ilgili bazı iddianamelerde ismi geçen ve vatandaşın tepkisini çeken uygulamalar içine giren’ isimler elemeye tabi tutuluyor.