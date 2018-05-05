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AK Parti'de büyük değişim yolda! Vekillerin yarısı liste dışı kalabilir

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2018 04:54 | Son Güncelleme

AK Parti, son 4 seçimde mevcut vekillerinin yarısına yakınını değiştirdi. Kulislerde, 150’nin üzerinde milletvekilinin liste dışında tutulacağı konuşuluyor.

AK Parti'de büyük değişim yolda! Vekillerin yarısı liste dışı kalabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen yıl Mayıs ayında genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte AK Parti’de başlayan değişimin, milletvekilli listelerine de yansımasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kulislerinde, 316 milletvekilinden en az yarısının liste dışı kalabileceği konuşuluyor.

DAHA FAZLA KADIN VE GENÇ İSİM OLACAK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 7 bin 329 aday adayının başvurduğu AK Parti’de, oluşturulacak milletvekili listeleri için titiz bir çalışma yürütülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özbekistan ve Güney Kore gezisi sırasında da milletvekili listeleri üzerinde çalışma yaptığı belirtilirken, özellikle mevcut milletvekilleri ile ilgili değerlendirmelere ağırlık verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın, milletvekilliği için AK Parti’ye davet edeceği farklı isimlerin de olabileceğine dikkat çeken AK Parti kurmayları, yeni Meclis yapısında, daha fazla kadın ve genç isme yer verilmesinin beklendiğini dile getirdi. Milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücreti olarak AK Parti’nin kasasına giren para ise 41 milyon 880 bin lira oldu.

YÜZDE 40-50 ORANINDA DEĞİŞECEK

AK Parti’nin bazı belediye başkanları ve il başkanlarının istifa ederek aday adayı olmasının yanı sıra, çok sayıda üst düzey bürokratın da AK Parti’yi tercih etmesi, mevcut milletvekillerinin listeye girme konusundaki işini zorlaştırıyor. Mevcut milletvekillerinden 23’ü kendi tercihi ile milletvekili başvurusu yapmazken, Meclis’te 316 sandalyesi bulunan AK Parti’de, yeniden başvuran 293 milletvekilinin de yüzde 40-50 oranında değişime uğrayabileceği belirtiliyor. Kulislerde, bazı milletvekillerinin yerel seçimlerde değerlendirilmesi amacıyla bilinçli olarak liste dışı tutulacağı, 10 civarında ismin ise kabinede görev verileceği gerekçesiyle listede yer almamalarına kesin gözüyle bakılıyor.

150 VEKİL LİSTE DIŞI KALABİLİR

AK Parti kulislerinde, 24 Haziran seçimlerinde 150 civarında milletvekillinin liste dışında kalacağına yönelik değerlendirmeler, önceki seçimlerde yaşanan değişikliklere dayandırılıyor. AK Parti, 2002’de Meclis’te 365 milletvekili ile temsil edilmiş, sonrasında yaşanan istifalarla AK Parti’nin 2007 seçimlerine giderken milletvekili sayısı 351’e düşmüştü. AK Parti’de 2007 seçimlerinde 168 milletvekili liste dışı kalmıştı. 2007 seçimlerinde 341 milletvekilliği kazanan AK Parti, 2011 seçimlerinde bu milletvekillerinden 167’sine yer vermemişti. Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında girilen 7 Haziran seçimlerinde 185 milletvekili liste dışı bırakılmış, 1 Kasım 2015’de yenilenen seçimlerde ise 258 milletvekilinden 53’üne listelerde yer verilmemişti.

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