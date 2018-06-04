AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

24 Haziran için iletişim kampanyalarını sürdüren AK Parti yeni bir reklam filmiyle izleyici karşısına çıktı. AK Parti’nin “Türkiye Vakti” isimli YouTube kanalından paylaşılan "Güzel bir başlangıç" sloganlı içerik yayına girdikten kısa süre sonra kaldırıldı.
Reklam filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden Anadolu ve Cumhuriyet tarihine atıfta bulunularak önemli başlangıçlara vurgu yapılıyor.
'TÜRKİYE VAKTİ' SLOGANI
Reklam filmi AK Parti’nin 24 Haziran için kullandığı “Türkiye Vakti” sloganıyla son buluyor.
'LAİKLİK ELDEN GİDİYOR' DİYEN AMCA ÖNCE VAR SONRA YOK
AK Parti 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen haline gelen Süleyman Çakır'ın da bulunduğu bir reklam filmi paylaştı. Reklam filmi kısa süre sonra yayından kaldırıldı ve daha sonra yayınlanan versiyonunda fenomen amcanın gözükmemesi dikkat çekti.
TELEVİZYONLARDA FARKLI VERSİYON YAYINLANDI
Video, televizyon kampanyalarında da kullanıldı. Ancak bu videolarda da Süleyman Çakır'ın yer almadığı görüldü.
İşte o video;
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