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AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

24 Haziran için iletişim kampanyalarını sürdüren AK Parti 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen haline gelen amcanın da bulunduğu bir reklam filmi paylaştı ancak paylaşılan içerik yayına girdikten kısa süre sonra kaldırıldı. Daha sonra yayınlanan videoda fenomen amcanın gözükmemesi dikkat çekti.

24 Haziran için iletişim kampanyalarını sürdüren AK Parti yeni bir reklam filmiyle izleyici karşısına çıktı. AK Parti’nin “Türkiye Vakti” isimli YouTube kanalından paylaşılan "Güzel bir başlangıç" sloganlı içerik yayına girdikten kısa süre sonra kaldırıldı.

Reklam filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden Anadolu ve Cumhuriyet tarihine atıfta bulunularak önemli başlangıçlara vurgu yapılıyor.

'TÜRKİYE VAKTİ' SLOGANI

Reklam filmi AK Parti’nin 24 Haziran için kullandığı “Türkiye Vakti” sloganıyla son buluyor.

feno

üsküdar-fenomen

'LAİKLİK ELDEN GİDİYOR' DİYEN AMCA ÖNCE VAR SONRA YOK

AK Parti 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen haline gelen Süleyman Çakır'ın da bulunduğu bir reklam filmi paylaştı. Reklam filmi kısa süre sonra yayından kaldırıldı ve daha sonra yayınlanan versiyonunda fenomen amcanın gözükmemesi dikkat çekti.

TELEVİZYONLARDA FARKLI VERSİYON YAYINLANDI

Video, televizyon kampanyalarında da kullanıldı. Ancak bu videolarda da Süleyman Çakır'ın yer almadığı görüldü.

İşte o video;


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
reis sayesinde ülkemiz artık allahın kanunları ile yönetilmekte.laiklik denen şey küfürdür.hak olan şeriattır.her kim şeriata karşıysa allaha karşıdır demektir.bugün tüm dünya müslümanlarının lideri recep tayyip erdoğandır.onun sayesinde ülkemiz yeniden müslüman ülke oldu bunu kimse inkar edemez.chp ne yaptı camileri ahır.chpye kalsa camilerde içki de içirir gezi olaylarında görmediniz mi?akp hariç diğer partilere reis hariç başkasına oy veren müslümanım demesin.babanız olsa reddedin görüşmeyi kesin
Beyin elden gidiyeah:)
yolunu kaybetmis. saci aklasmis zavalli
Pohahaha amcayu sansurlemisler onceden sabikasi var. Harbi salak bunlar yaaa ayni adami reklam filmlerinde oynatmislar.
bu adam zır deli islamdan nasiblenmemiş bunun sözlerine itibar edilmez müslümana oy için kefere diyen kefere olur birileri öğretsin
Bune lan. tüm kadınlar 1000 yılm öncesinin kıyafetini giyiyor erkekler 21.yy ın. Ben artık bu kapsül başlıları görmekten hazetmiyorum. Rahatsız oluyorum yaaaaa.
Dolar benzin kac para oldu.
Papağan gibi tekrar ettirtirler böyle..
“adaletsizlikte başlangıç yaptık “ demeyi unutmuşsun reis
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