AK Parti'de liste krizi!

Şanlıurfa'da, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde 304 aday adayı, listeye girebilmek için başvuru yaptı. Birecik'ten başvuru yapan Mahmut Mirkelam ve destekleyen bazı partililer tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplandı.
Burada toplanan kalabalığı sakinleştiren Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı kendisinin de AK Parti milletvekili listesinden rahatsız olduğunu söyledi. Başkan Pınarbaşı, Birecik'ten AK Parti milletvekili aday adayı olan Mahmut Mirkelam’ın aday gösterilmemesinin partiye oy kaybettireceği iddiasında bulundu.
"GÖZLERİ KÖR, KULAĞI SAĞIR"
Başkan Pınarbaşı, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşattıklarını ancak itirazlarını sürdüreceklerini belirtterek şöyle konuştu:
"Dün akşamki yönetim toplantısında da dediğimiz gibi bizim partimizle hiçbir sıkıntımız yoktur. Partimizin büyümesi için bize düşen görevler çerçevesinde her zaman çalışacağız. Partimizin en iyi noktada olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak kabul etmediğimiz konu 7 Haziran, 24 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde Birecik gibi 100 bin nüfusu olan bir ilçeye aday verilmemiş olması. Ahmet Eşref Fakıbaba Birecikli'dir ama aday olarak Birecik’e hitap ediyor denilemez. Böyle söylenmesini bizimle alay ediliyor şeklinde değerlendiririm. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın adayıdır, Birecik’in her seferinde görmemezlikten gelinmesi saygısızlıktır. Hala bazılarının gözleri kör, kulakları sağır. Birecik kimsenin vesayeti altında değil, kimsenin aşireti de değildir. Aday listesine bakıyoruz sıralamada birkaç kişi dışında, ismini kimsenin bilmediği, siyasetin içinde yer almayan kişilerin isimleri yer alıyor. Bu sıralamayı genel merkez yapmadı. Her ilin başındaki kişiye verildi ve sıralamayı onlar yaptı. Bu tür haksızlık, saygısızlıklara rağmen biz partimize çalışacağız. Ama muhatabı olan kişiler de gerektiği yerde cevaplarını alacaklardır. Hani söz milletindi. Nerde bu söz milletin. Hangi milletin yansıması o listede var. Bir aileden 3 aday, Buğday Pazarı’nda ortağı olan kişi aday, Belsan’da çalışan bir kişi aday, belediyede çalışan bir bürokrat aday. Bu tabloyla mı bu parti seçim kazanacak? Bu rahatsızlık sadece Birecik’te değil, Viranşehir’de de var, Hilvan’da da var, Siverek’te de var, Urfa’da da var, Harran’da da var. Kimse alınan başarısızlığı teşkilatlara, halka, millete, belediye başkanlarına mal etmesin. Ben hayatı boyunca doğruları söyleyen bir insanım. Sonucu neye varırsa varsın, ben bunun faturasını her zaman ödemeye hazırım."
AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
Denizli'de ise Emin Okkaya, aday gösterilmeyince istifa edip bağımsız milletvekili adayı oldu.
Veteriner Hekim Emin Okkaya, Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi'nde düzenlediği toplantıda 26 yıl devlet hizmetinde çalıştığını, tarım ve hayvancılık konusunda birçok hizmet ve projelere imza attığını belirterek, AK Parti'den 24. 25. ve 26. dönemlerde milletvekili aday adayı olduğunu, 25. ve 26. dönemlerde milletvekili olarak 6'ncı sıradan aday gösterildiğini ancak seçilemediğini, 27'nci dönem için de göreve talip olsa da liste dışı kaldığını anlattı.
"POLİTİKANIN BOYUNDURUĞUNDAN ÇIKTIM"
Okkaya, "Yepyeni temiz bir sayfa açarak, politikanın korkularından sıyrılmış, boyunduruğun çıkmış, halkıyla birlikte demokrasinin güzelliğiyle, insanların dertlerini, tasalarını yaşamak, vatana millete bugüne kadar olduğunu gibi menfaat gözetmeksizin hizmet vermek için bağımsız milletvekili adayı oldum. Siyasi yaşantım içinde yüz kızartıcı, karalayıcı suç ve ceza almadım, suç işlemedim, örnek bir vekil olmak için aday oldum" dedi.
İSTİFA EDEN 8 BELEDİYE BAŞKANI LİSTEYE GİREMEDİ
AK Parti’de milletvekili olmak isteyen 14’ü üç dönemlik toplam 15 belediye başkanı görevlerinden istifa etmişti. Bu belediye başkanlarından 7’si listelere girmeyi başardı. İstifa eden 8 belediye başkanı ise listeye giremedi. Mart 2019’a kadar görevini yürütebilecekken risk alan bu 8 isim, hem başkanlıktan hem de milletvekilliğinden oldu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’yken istifa eden Tahir Akyürek, üç dönemdir bu görevi yürütüyordu. Akyürek, Konya’dan ikinci sıra adayı oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden üç dönemlik Yusuf Ziya Yılmaz ikinci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise üçüncü sırada yer aldı. Üç büyükşehir belediye başkanının da TBMM’ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Üç dönemdir Bilecik Belediye Başkanlığı’nı yürüten Selim Yağcı, Bilecik’te listenin ilk sırasına yerleşti. Yine üç dönemlik olan ve istifa etmeseler görev süreleri Mart 2019’a kadar sürecek olan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç liste dışı kaldı. Belediye başkanlığından istifa eden isimlerin yerine belediyelerde seçim yapıldı. Bu nedenle istifa eden isimlerin eski görevlerine dönmeleri de mümkün olmuyor.
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