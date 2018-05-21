AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

Siyasi partiler, 24 Haziran'daki milletvekili seçimi için aday listelerini hazırladı. Listeler bugün Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek. Liste dışı kalacak isimleri tek tek belirleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aday listesine son şeklini verdi.
VEKİLLERİN YARISI YOK
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; her seçim döneminde milletvekili gurubunun yüzde 50'den fazlasını değiştiren AK Parti, bu defa değişimi daha fazla yapacak. 316 milletvekilinden 200'e yakınını liste dışı bırakacak. Parti kulislerinde, “En büyük değişiminin olduğu liste” yorumları yapılıyor. Liste dışı kalacak isimler, seçimden sonra bakanlık ve belediye başkanlığı hayali kuracak.
'BASKILARDAN KAÇTI' İDDİASI
Listeye girme konusunda yakın çevresi ve arkadaşlarından gelen ‘ricaları azaltmak' için Erdoğan dün Bosna'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen seçim döneminde de
günübirlik İran seyahatine çıkmıştı.
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