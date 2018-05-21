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AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

AK Parti'de 600 kişilik milletvekili aday listesine son şekli verildi. Mevcut 200 isim yeniden aday yapılmadığı iddia edildi. Liste dışı kalanlar belediye başkanlığı hayali kuracak.

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

Siyasi partiler, 24 Haziran'daki milletvekili seçimi için aday listelerini hazırladı. Listeler bugün Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek. Liste dışı kalacak isimleri tek tek belirleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aday listesine son şeklini verdi.

VEKİLLERİN YARISI YOK

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; her seçim döneminde milletvekili gurubunun yüzde 50'den fazlasını değiştiren AK Parti, bu defa değişimi daha fazla yapacak. 316 milletvekilinden 200'e yakınını liste dışı bırakacak. Parti kulislerinde, “En büyük değişiminin olduğu liste” yorumları yapılıyor. Liste dışı kalacak isimler, seçimden sonra bakanlık ve belediye başkanlığı hayali kuracak.

'BASKILARDAN KAÇTI' İDDİASI

Listeye girme konusunda yakın çevresi ve arkadaşlarından gelen ‘ricaları azaltmak' için Erdoğan dün Bosna'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen seçim döneminde de
günübirlik İran seyahatine çıkmıştı.

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24 haziran seçim ak parti milletvekil liste aday erdoğan

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Milletvekillerini Halk Seçmeli... Resmen halka bunu seç diye dayatılıyor... Bütün partiler için bu geçerli maalesef.
sn cb çok gerginsiniz iyi gitmeyen birşeylermi var ayna ayna artık görevini yapmıyormu
ekonominin,tarımın,hayvancılığın,turizmin,sanayinin de üzerini çizdiniz umarım şahlanan dövizin de üzerini çizersiniz
bu sıraladıklarının kaç tanesine gercekten kulatan dolma olmadan,bilimsel olarak kaç tanesine hakimsin çok merak ettim... ama bence zero... boş boş konuşan bir tipsin.. maksat eleştirmek olsun.. MUHALEFET PARTİLERİ DAHİL HERKESİM YAPTIĞI İŞİ YAPIYORSUN ŞUAN, HİC BİR FİKRİN,BİLGİN YOK AMA TAYYİBE LAF ATAYIMDA BENİDE ADAMDAN SAYSINLAR MODUNDASINIZ ????????????????????????
Haber siteleri üstü çizilen vekilleri haber yaparken, Akp. de değişiklik, diğer partilerde deprem diye haber yapıyorsa bu iktidarın demokrasi seviyesini gösterir
ŞU BEŞ YİYİCİLER DE VARMI ACABA
Hadi bakalım bu Milletin sahipleri 24 Haziranda Tayyip Erdoğanın üzerini çizelimde Ülkenin gündeminden düşsün. Evde Torun sevsin
@ferit_kurtuldu_1974 SENDE ARTIK BİRYERLERİNE KINA YAKARSIN FERİTÇİK....
BU AKP NIN COKÜŞÜ AK KOYUNLAR MELEMEYE BASLAR??
bence hepsini çizmek lazım TAMAM
@benav_2016 o kadar komiksinizki, TAMAM malzemesini bile elinize Erdoğan verdi, o kadar acizsiniz, birazda kendinizden birşeyler bulun, birde ülkeyi yönetmeye talipsiniz, peh....
Al AKP' yi Vur CHP'ye ..!!Demokrasinin ruhuna fatiha..!! Keyufine göre vekil ataması..!!Hadi AKP'yi anladıkta Kemal Kılıçdaroğlu'na ne demeli..!!!
recep kendi ismini de çizdimi ki
güvendiklerini vekil yap reis... 2 oğlun, 2 kızın, hanımefendi, gelinler damatlar, kardeşler, kardeşlerin çocukları... ben bunları vekil olarak görmek istiyorum... düşünsenize bu kişiler reis ile sürekli görüşüyorlar... bunların hakkı vekillik olmalı... çektikleri düşünülünce....
trollük yapma
gerek yok okadar çıkaramayacak zaten olandan 200 eksik olacak :D
vah vahhh. tek işleri el kaldırmak olan vekiller liste dışı kalmış
Reis Konya lı Tahir Akyüreği istemiyor onunda ismini çiz eğer çizmezsen Konya dan hayal kırıklığına uğrayacaksınız.
demekki 200 tane fetöcü vekil var...
en mantıklısı .. akparti eski tutumundan çok uzaklaşmıştı... milletvekilleri kesinlikle değişmeli ...
ben bu habere inanmıyorum varsayımla haber olmamalı belge olmalı bunlar yanlış sonra doğruyu da yazsanız hiç kimse okuma tenezülinde dahi bulunmuyor.
AKLIMA METAL YORGUNLUĞU DEYİP, İSTİFA ETTİRİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI GİBİ ÜSTÜ ÇİZİLENLER DE FETÖ'NÜN PARTİ İÇİNDEKİ SİYASİ KANADI MI İDİ? SORUSU GELDİ... YOKSA üstü çizilenler KARAMOLLAOĞLU YANLILARI MI?
Parti yetkilileri tarafından kumanda edilen robotlar alsak daha ucuza gelmez mi?
İyi uşaklık yapmışlar.Yeni uşaklar lazım.Nasıl olsa yat deyince yatan kalk deyince kalkan ver deyince veren malzeme çok.
AKP SEÇİME NİYE KATILIYOR ANLAMADIM İKTİDARDA SENSİN ÇOĞUNLUK SENSİN EKONOMİYİ BOZAN SENSİN DOLARI YÜKSELTEN SENSİN FABRİKALARI SATAN SENSİN AÇLIK SINIRINI YÜKSELTEN SENSİN İSLAMİYETİ KARALAYAN YINE SENSİN BİR TEK ŞU KALDI BİZ İNSANLARLA DALGA GEÇEREK YENİDEN GELİRİZ DİYORSANIZ BU SEFER YANILDINIZ BEYLER ARTIK SON GÖRÜŞÜMÜZ GERÇEK MÜSLÜMANLAR ALLAH KORKUSU OLANLAR VATAN SEVGİSİ OLANLAR BU AKP OY VERMEZ
seçildikten sonra seçmenine tepeden bakanlara lanet olsun.
Artık belediye başkanlığı hayali kuracakmış... İlla ki bir koltukta oturmak istiyorlar yani... Eee mide geniş bir organ kolay kolay doymaz...
bu zamana kadar ifşa etmeye korktuğu fetöcüleri ayıklıyor ama unutuğu biri var. asıl ele başları olan kendisi. onu ayıklamıyor hala daha yüksek makama çıkarmaya çalışıyor.
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