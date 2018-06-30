HABER

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.06.2018 14:43 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İzmir 1'inci Bölge'de yaklaşık bin oy ile 5'inci milletvekilliğini kaybetmesinin ardından, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz, sonucu değiştirmedi. Milletvekilliğinin MHP'de kaldığı bildirildi.

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir 1'inci Bölge'de Başbakan Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle AK Parti'den milletvekili seçildi. Aynı bölgede 5'inci sıradan aday olan Bilal Doğan ise milletvekilliğini yaklaşık bin oyla kaybetti. Bu gelişme üzerine partinin hukukçuları geçersiz oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, 24 bin 387 olan geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verildi. Üç gün süren sayım sonuçlandı. AK Parti lehine 80 oyun kazanıldığı, ancak bunun 5'inci milletvekilini kazanmak için yeterli olmadığı açıklandı. Bu sonuçla milletvekilliği MHP'de kaldı.

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti: Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar.

CHP: Ahmet Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Bedri Serter.

MHP: Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu

İYİ Parti: Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray

HDP: Serpil Kemalbay, Murat Çepni

DHA

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdiAK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi
İyi Parti Konya Mİlletvekili Fahrettin Yokuş Çorum üzerinden seçmene hakaret ve küfür ettiİyi Parti Konya Mİlletvekili Fahrettin Yokuş Çorum üzerinden seçmene hakaret ve küfür etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP izmir 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri 24 haziran seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
AKP neyin derdinde MHP saf dışı bırakıp puskevite tekmeyi vurmak istiyor izmir AKP izmir adaylarinina baktınız mı sadece fetocu arincin oğlu değil alayı FETO artığı isteyen incelesin!...
Diğer Haberler
AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

İyi Parti Konya Mİlletvekili Fahrettin Yokuş Çorum üzerinden seçmene hakaret ve küfür etti

İyi Parti Konya Mİlletvekili Fahrettin Yokuş Çorum üzerinden seçmene hakaret ve küfür etti

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce ve Meral Akşener'in mülteci politikası ters tepti

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce ve Meral Akşener'in mülteci politikası ters tepti

AK Parti'de kritik gün!

AK Parti'de kritik gün!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp Ekim veya Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp Ekim veya Kasım'da mı yapılacak?

MHP'den şok açıklama: Oylarımız kayboldu, AK Parti'nin oyu arttı

MHP'den şok açıklama: Oylarımız kayboldu, AK Parti'nin oyu arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.