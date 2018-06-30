AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir 1'inci Bölge'de Başbakan Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle AK Parti'den milletvekili seçildi. Aynı bölgede 5'inci sıradan aday olan Bilal Doğan ise milletvekilliğini yaklaşık bin oyla kaybetti. Bu gelişme üzerine partinin hukukçuları geçersiz oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, 24 bin 387 olan geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verildi. Üç gün süren sayım sonuçlandı. AK Parti lehine 80 oyun kazanıldığı, ancak bunun 5'inci milletvekilini kazanmak için yeterli olmadığı açıklandı. Bu sonuçla milletvekilliği MHP'de kaldı.

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ



AK Parti: Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar.

CHP: Ahmet Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Bedri Serter.

MHP: Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu

İYİ Parti: Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray

HDP: Serpil Kemalbay, Murat Çepni

DHA

