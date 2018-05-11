AK Parti'de sahte aday krizi!

Cumhuriyet'in haberine göre; AK Parti yönetimi, milletvekilliği için başvuruda bulunan 7 bin 300 aday adayını eleyerek 600 adaydan oluşacak listeyi oluşturmak için çalışmalarına hız verdi.

Partide, 7 bin 300 adaydan bazılarının ‘bot’ (sahte) aday olması nedeniyle sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Özellikle bölge illerinde aşiret ve büyük ailelerden milletvekili olmak isteyenlerin, listeye girebilmek için kendi adlarına propaganda yapacak kişilerin, başvuru ücretlerini ödeyerek aday adayı olmasını sağladığı kaydediliyor. Bu yöntemde, bot adaylar, mülakatlar sırasında asıl aday adayının lehinde çalışıyor. Mülakat sırasında kendilerine yöneltilen “Eğer listede siz olmazsanız kimi milletvekili olarak görmek istersiniz?” sorusu üzerine asıl adayın adını veriyor ya da asıl adaya rakip olabilecek aday adaylarının ya da milletvekillerinin aleyhlerinde konuşarak olumsuz bir algı yaratmaya çalışıyorlar.

Özellikle bölge milletvekillerinin, bu yöntemden çok rahatsız olduğu ve parti yönetimini uyardığı kaydediliyor. Parti kulislerinde, aday adayı sayısı fazla olmasına karşın profilin düşük olduğu, bu nedenle eski milletvekillerinin listeye girme şansının bu kez daha yüksek olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Aday olmayan bazı milletvekillerinin ise kendilerinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlıkları nedeniyle ‘zaten listeye konmayacakları’ gerekçesiyle başvuruda bulunmadıkları kaydediliyor.

