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AK Parti'de sahte aday krizi!

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 07:52 | Son Güncelleme

AK Parti kulislerinde, aday adayı sayısı fazla olmasına karşın profilin düşük olduğu, bu nedenle eski milletvekillerinin listeye girme şansının bu kez daha yüksek olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Aday olmayan bazı milletvekillerinin ise kendilerinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlıkları nedeniyle ‘zaten listeye konmayacakları’ gerekçesiyle başvuruda bulunmadıkları kaydediliyor.

AK Parti'de sahte aday krizi!

Cumhuriyet'in haberine göre; AK Parti yönetimi, milletvekilliği için başvuruda bulunan 7 bin 300 aday adayını eleyerek 600 adaydan oluşacak listeyi oluşturmak için çalışmalarına hız verdi.

Partide, 7 bin 300 adaydan bazılarının ‘bot’ (sahte) aday olması nedeniyle sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Özellikle bölge illerinde aşiret ve büyük ailelerden milletvekili olmak isteyenlerin, listeye girebilmek için kendi adlarına propaganda yapacak kişilerin, başvuru ücretlerini ödeyerek aday adayı olmasını sağladığı kaydediliyor. Bu yöntemde, bot adaylar, mülakatlar sırasında asıl aday adayının lehinde çalışıyor. Mülakat sırasında kendilerine yöneltilen “Eğer listede siz olmazsanız kimi milletvekili olarak görmek istersiniz?” sorusu üzerine asıl adayın adını veriyor ya da asıl adaya rakip olabilecek aday adaylarının ya da milletvekillerinin aleyhlerinde konuşarak olumsuz bir algı yaratmaya çalışıyorlar.

Özellikle bölge milletvekillerinin, bu yöntemden çok rahatsız olduğu ve parti yönetimini uyardığı kaydediliyor. Parti kulislerinde, aday adayı sayısı fazla olmasına karşın profilin düşük olduğu, bu nedenle eski milletvekillerinin listeye girme şansının bu kez daha yüksek olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Aday olmayan bazı milletvekillerinin ise kendilerinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlıkları nedeniyle ‘zaten listeye konmayacakları’ gerekçesiyle başvuruda bulunmadıkları kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri ak parti

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
AKP de aday çok ama profil düşük!!! Ne olacaktı ki? Kimse yanlış anlaması o meslekleri küçümsediğim için değil ama Şöförden,korumaya ve yeğenden , damada kadar hiç bir kariyer ve tecrübeye sahip olmayanları makam sahibi yaparsan ve tek kriter de yeter ki benden olsun olursa olacağı budur. İETT müdüründen THY genel müdürü ,Belediye Garaj amirinden bürokrat yaratmanın sonucunda bu ülke bu haldedir. Yap boz tahtası yapılan ülke sonunda karaya oturmuştur. Ülke derhal ehil ve tecrübeli,tahsilli, çağdaş,vizyonlu,ufku geniş insanlara teslim edilmelidir.
Sanki profil daha önce yüksekti
Chp yıllardır bundan muzdarip. profili en yüksek vekil kılıçdaroğlu ki şabanı geçmiş durumda. bir de şaban tipliler var ona hiç girmiyorum. bir de hdpli chp vekilleri var ona hiç hiç girmiyorum
bundan önceki seçimlerde Eskişehirden yetkin tetik adaydı.akp nin 4 ncü sıradan adayı.yetkin tetik müteahhit yanında sigortasız eleman çalıştırır .maaşlarını vermez...böyle birisi..yazıklar olsun....
nasıl bir partisiniz arkadaş,her türlü üçkağıt var be...
AKP li karanlık günlerden kurtulmak dileğiyle
eski şüpheli kripto fetöcü akpliler yine şüpheli sıfatıyla mecliste olacak anlaşılan ondan sonra fetö sevsinsinler sizin mücadelenizi oy moy yok akpye vermem
Yakında Abdullah Gül ü de hain ilan ederler..ya bizdensin ya düşman..
akp sever düşük profilliyi
Ben bunu daha 2007 seçimlerinde görmüş ve yaşsamıştım.yenimi farkına vardınız.günaydın.hayırlı cumalar.böyle lerin paralarını geri verin belki işin asli ortaya çıkar.birbirlerine düşerler.
Ak partinin kapatılması taraftarıyım.Fetöcü değilim.Tamam?
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