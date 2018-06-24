AK Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklama

Değerli basın mensupları. Bugün Türkiye bir demokrasi şöleni yaşadı ve bildiğiniz gibi seçimler demokrasinin düğünüdür. Seçmenler sandık başına gitti ve yüzde 88 oranında katılımla oylar kullanıldı. Ve İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, son dönemlerin en güvenli seçimlerinden birini yaşadı. Yeni yönetim sistemi, ülkemize hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, seçim güvenliği içerisinde en güvenli seçim sistemine sahip olan ve sonuçları hızlı açıklayan bir sisteme sahip. Bu ülkenin seçimleri ve milletimizin seçimleri gösterdiği ilgi bir demokrasi kültürü olarak önümüzde. Sonuçlar hiçbir şüpheye mahal olmaksızın açıklanıyor. Biliyorsunuz bugün CHP'nin sözcüsü de açıkladı, 600 bin sandıkta görevlilerinin olduğunu söyledi. Sandıklarda müşahit ve siyasi partilerin temsilcilerinin ıslak imzalı tutanakları alınıyor. Ve bunlar siyasi partilerin ellerinde var. Şu andan itibaren bütün siyasi partiler sonuçları takip ediyor. Türkiye bir hukuk devletdir. Ve kurumların meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak şaibe ve itibarsızlaştırma, bizim birliğimize zarar verecek hususlardır.

"BÜTÜN PARTİLERİ UYARIYORUM"

Bütün partileri uyarıyorum. Kurumların tehdit edilmesi, hedef alınması ve bu kurumların görevlilerinin herhangi bir cevap hakkı olmadığı bilinerek açık bir şekilde tehdit edilmeleri ve bunun sonucunda da kendi tabanlarının tahrih edilmesi ve ortaya çıkacak ağır sonuçlar adayların sorumluluğudur.

Cumhurbaşkanı adaylarını sorumluluğa davet ediyorum. Milli ajansımızın tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Anadolu Ajansı'nın yetkilileri sandık başkanlarından, siyasi partilerin imzaladığı ıslak imzalanan tutanakları alıyor. Burada herhangi bir şaibenin söz konusu olması mümkün değilken, Anadolu Ajansı hakkında oluşturulan bu ağır tahrik kabul edilebilir bir şey değil. AA, YSK üzerinden oluşturulan ağır tahrik ve manipülasyon kabul edilebilir bir şey değil. Siyasilerin sorumluluk almasını ve bu kurumların herhangi bir mensubunun saldırıya uğraması ve benzer olaylarla, bu siyasiler bunun sonuçlarını üstlenecek mi? Bunun sonuçları sorumsuz davranan adayların olacaktır.

