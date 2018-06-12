AK Parti’den 24 Haziran seçimleri için Kürt seçmene özel 'Elini Uzat' isimli video

24 Haziran için iletişim kampanyalarını sürdüren AK Parti yeni bir reklam filmiyle izleyici karşısına çıktı. AK Parti’nin “Türkiye Vakti” isimli YouTube kanalından paylaşılan "Elini Uzat" sloganlı içerik "Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz. Vakit, geleceğe el ele yürüme vakti!" ifadeleri ile dikkat çekiyor.
Reklam filminde bir çok vatadandaş Kürtçe ve Türkçe konuşarak kendilerini tanıtıyor. Videoda terörden temizlenen bölgelere vurgu yapılırken, bölgede terörün zayıflatılmasıyla yaşanan düzen ve rahatlığa dikkat çekiliyor.
Videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle "Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz. Vakit, geleceğe el ele yürüme vakti!" ifadeleri ile son buluyor.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da yaptığı miting hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimlerinden aldığı bilgiye göre mitinge katılanların tamamına yakınının HDP'li olduğunu iddia etmiş, İnce ise "istihbarat seni yanıltmış, orada AK Partililer de vardı" demişti.
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