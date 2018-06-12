HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti’den 24 Haziran seçimleri için Kürt seçmene özel 'Elini Uzat' isimli video

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 21:35 | Son Güncelleme

24 Haziran için iletişim kampanyalarını sürdüren AK Parti, Kürt seçmene yönelik hazırladığı "Elini Uzat" isimli bir video yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda "Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz. Vakit, geleceğe el ele yürüme vakti!" ifadeleri ön plana çıkıyor.

24 Haziran için iletişim kampanyalarını sürdüren AK Parti yeni bir reklam filmiyle izleyici karşısına çıktı. AK Parti’nin “Türkiye Vakti” isimli YouTube kanalından paylaşılan "Elini Uzat" sloganlı içerik "Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz. Vakit, geleceğe el ele yürüme vakti!" ifadeleri ile dikkat çekiyor.

TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGELERE VURGU

Reklam filminde bir çok vatadandaş Kürtçe ve Türkçe konuşarak kendilerini tanıtıyor. Videoda terörden temizlenen bölgelere vurgu yapılırken, bölgede terörün zayıflatılmasıyla yaşanan düzen ve rahatlığa dikkat çekiliyor.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle "Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz. Vakit, geleceğe el ele yürüme vakti!" ifadeleri ile son buluyor.

ERDOĞAN VE İNCE'NİN DİYARBAKIR TARTIŞMASI ÜZERİNE GELDİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da yaptığı miting hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimlerinden aldığı bilgiye göre mitinge katılanların tamamına yakınının HDP'li olduğunu iddia etmiş, İnce ise "istihbarat seni yanıltmış, orada AK Partililer de vardı" demişti.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!
İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT’de konuşma yapacak mı?İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT’de konuşma yapacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti 24 haziran kürt seçmen Elini Uzat HDP sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
ak parti kürt düşmanıdır kendi içinden aşiret liderlerini parayla satın alıp vekillik bakanlık verip kürtlerin oyunu almaktadır bu oyuna düşmeyin kürt kardeşlerim
başkasına gelince HDP'li, size gelince Kürt seçmen!
İnce ve HDP tarafı kıskanır ve boş durmazlar ,hemen olumsuz yorumcular burayı bombardardıman ederler
Bu ülke bu kadar din ve kürt vatandaş istismarı gormedi,ta ki akp ve RTE gelene kadar.
SASIRDILAR IYICE BU AKEPE LİLER
Kürt kardeşlerim o kandırıldı. Sizde kandırılacak mısınız ?
Akp, Fakıbaba isimli aşiret liderini oy almak için aday yaptı, sonra tarım bakanı yaptı. O Fakıbaba şu lafı söyledi: Tarımla ilgili sorunlar var, araştırılması lazım. Bir tarım bakanı bu lafı söylüyor, demek ki bu adamlar hiç bir şey yapmamış , araştırmamış. Bizim kuşbeyinlilerlerde hala bunlara inanıyor.
nerenizi yırtarsanız yırtın oyumuz hdp ye Cumhurbakanlığında Muharrem İnceye ırkçı katliamcı faşist ak partiye oy yok
Diğer Haberler
Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT’de konuşma yapacak mı?

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT’de konuşma yapacak mı?

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

24 Haziran seçimi öncesi liderler oy oranlarını açıkladı! Son anket sonuçlarını böyle değerlendirdiler

24 Haziran seçimi öncesi liderler oy oranlarını açıkladı! Son anket sonuçlarını böyle değerlendirdiler

Liderler nerede oy kullanacak? İşte cevabı

Liderler nerede oy kullanacak? İşte cevabı

CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş: Reis'e oy verebilirsiniz

CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş: Reis'e oy verebilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.