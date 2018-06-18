AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi! 'Zümrüdü Anka' tüm kanallarda yayına girdi!

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyası dahilinde, Yine Ajans tarafından hazırlanan “Zümrüdü Anka” filmi, bu akşam tüm kanallarda 21:00 itibariyle yayına girdi.

DÖRT AŞAMALI OLARAK PLANLANDI



AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, dört aşamalı olarak planlanmış kampanyanın prestij ayağının ilk bölümünü oluşturan film için Türkiye’de bugüne kadar kullanılmamış çekim teknikleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

YAKLAŞIK 350 KİŞİ ÇALIŞTI



Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarında yaklaşık 350 kişinin çalıştığı proje için hem Türkiye hem yurtdışında özel platolar kuruldu.

AMERİKA, HİNDİSTAN, FAS GİBİ FARKLI ÜLKELERDE ÇALIŞMALAR YAPILDI



Amerika, Hindistan, Fas gibi farklı ülkelerde yapılan çalışmalar neticesinde; hayalle gerçek, özgün bir dille seyirciyle buluşuyor.

İŞTE ERDOĞAN'IN OKUDUĞU ZÜMRÜDÜ ANKA ŞİİRİ

Seçim filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ise şöyle:

Ey Türkiye!

Sonsuzlukta yankılanan yolun şimdi başındasın..

Sen ki,

Anadolumun kapılarını açan Alparslan,

Ecdadını yücelten Melikşah’sın!