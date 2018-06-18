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AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi! 'Zümrüdü Anka' tüm kanallarda yayına girdi!

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 20:48 | Son Güncelleme

Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyası dahilinde, hazırlanan “Zümrüdü Anka” filmi, bu akşam tüm kanallarda 21:00 itibariyle yayına girdi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyası dahilinde, Yine Ajans tarafından hazırlanan “Zümrüdü Anka” filmi, bu akşam tüm kanallarda 21:00 itibariyle yayına girdi.

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DÖRT AŞAMALI OLARAK PLANLANDI

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, dört aşamalı olarak planlanmış kampanyanın prestij ayağının ilk bölümünü oluşturan film için Türkiye’de bugüne kadar kullanılmamış çekim teknikleri kullanıldı.

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Açıklamada şöyle denildi:

YAKLAŞIK 350 KİŞİ ÇALIŞTI

Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarında yaklaşık 350 kişinin çalıştığı proje için hem Türkiye hem yurtdışında özel platolar kuruldu.

AMERİKA, HİNDİSTAN, FAS GİBİ FARKLI ÜLKELERDE ÇALIŞMALAR YAPILDI

Amerika, Hindistan, Fas gibi farklı ülkelerde yapılan çalışmalar neticesinde; hayalle gerçek, özgün bir dille seyirciyle buluşuyor.

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İŞTE ERDOĞAN'IN OKUDUĞU ZÜMRÜDÜ ANKA ŞİİRİ

Seçim filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ise şöyle:

Ey Türkiye!
Sonsuzlukta yankılanan yolun şimdi başındasın..
Sen ki,
Anadolumun kapılarını açan Alparslan,
Ecdadını yücelten Melikşah’sın!

Gördüğün rüyadır hayra alamet,
Gazi Osman’ın göğsünü delen o dev çınarsın!

Ey Türkiye!
Geçmişini bil ki, geleceğe ışık olasın..
Fatih’in dediği gibi, senin kudretinin ulaştığı yere,
Onların hayalleri dahi ulaşamasın!
Kılıcın yurt tutmak için kavis çizerken havada,
İstanbul izler ordunu, aşkla bezenmiş hitabında..

Toprakları değil,
Gönülleri fethedesin..
Çölü dahi geçerken,
Hakk’a saygından atından inesin!

Süleyman gibi, her koşulda,
Zaferi kendine vaat edesin!
Ey Türkiye!
Karşına ordu da çıkar, zorba da..

Hatırla ki,
Sen çürük ipliğe elma dizenlerin üstesinden gelen
Abdülhamit’in neferisin!

Sen ki Zümrüd-ü Anka,
Bandırma’dan havalanan bir umut,
Kurtuluş Mücadelesi’nin siperisin..
Naçiz bedenin toprak da olsa,
Cumhuriyetinin ilelebet yaşayacağının resmisin!

Ey Türkiye!
Bak ufuktaki yola..
Tarihini, atalarını, kardeşini kolla..

Şimdi,
Elini uzat,
Başlasın en güçlü devir..
Yenilenmek, şahlanmak, dörtnala koşmak için..
İstikrar ve istikbal için..

Kavgayı, kederi, “kaderimiz bu” söylemini geride bırakarak..
Birlik, bereket, bolluk için..
Türkiye’nin dönemi..
Türkiye Vakti!
Gel, birlikte olsun.


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Okuyucu Yorumları 65 yorum
degil zumrudu anka, testere filmini yapsanda sana oy moy yok...
zümrüd-ü anka kuşu pagan dinlerinin ve zerdüştlerin simgesidir müslümanların değil bu mal akkoyunlar bunu bile bilmiyor arıca benim vergilerimle klip çekiliyor allah bu akapeyi bildiği gibi yapsın
19 sene cephelerde savaşmış ATATÜRK ü anmayacaksin cehenneme gideceğimi bilsem sana oy yok
vatandaşın parası değil mi para bol harca harca oskara aday olursunuz belki
çok güzel maşallah ya
eyvallah bi öyleyiz de sizler pek bi zengin oldunuz. Neden acaba
Bu çok tanrılı dinlerin kuşu ile bu ahmakların ne işleri var.Ne olduğunu bilmeyen cahiller bunlar.Hele sorun onlara bakalım "şarkı köşkü"neyin aslıdır.
başımıza gelen en güçlü lider arkandayız reis
reis herzaman arkanda dev bir güç var merak etme
helal be ceddimizi hatirlatiyor
şeçimi kaybederse dizi olarak arap ülkelerine satar
Kimin parası ile çekildi benim evim işim yok sen başka ülkelerde plato kur film çek bende sana çekecem hareketi sandıkta
evde yata yata iş gelmez. iş yok diyen ahmaktır.
sayın erdoğan...!!! kişisel şov yapacağınıza... şöyle bir sokağın nabzını tutun... millet git gide fakirleşiyor... alım gücü düşüyor..patates ve nohut fasülye bile lüx oldu...
KUŞ OLUP UÇSANDA YOL BİTTİ BİTTİ REİS
Tüh, attan düşerken olan bölümü es geçmişler ????
senin kudretinin ulaştığı yere, Onların hayalleri dahi ulaşamasın!
MUHTEŞEM
Seni Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız Reis
HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLMADIĞIN SÜRECE BELGESEL YAPMIŞSIN GÖZ BOYUYORSUN BOŞ.ATATÜRK GİBİ BİRLEŞTİRİCİ OL.EGEMEN GÜCÜ MİLLETİN ELİNDEN ALMA.RİCA EDİYORUM BU MİLLETİN PARALARINI SARAYDA HARCAMA TUTUMLU OL HA BİRAZ DA GÜLMEYİ ÖĞRENİRSEN KENDİNLEN BARIŞTIĞINI ANLAYABİLİRİM.
dünyada müslümanlar kan-gözyaşı-ihtiyaç ... içerisinde yaşarken şunların yaptığına bak. israf şiarları olmuş... günahkar bir fani için, bir davanın peşinden gittiğini zanneden ancak kendi ömürlerini heba eden zavallılar...
Böylesi kesinlikle yapılmamıştır tek sesli ve yandaş medya bu kadar uyumlu olamamıştı tebrikler
yeni kapı ruhunu bir kere daha yaşattın reis Allah senin yanında olsun kötülere fırsat vermesin inşallah amin
ulu önderden başka ata bilmeyiz ona yer vermeyen bu vatanın evladı olamaz sana oy yok atasını inkar den v.h
vatandaş aç sen harca harca Türkiyem de seni harcıyacak vakit senden kurtulma vakti olacak
Pankartlarda üreten Türkiye Kıraathanelerde tüketen Türkiye
nasılsa parası bizden çıkıyor çekin çekin saltanat 24 ünde bitecek
2014 deki ilhan aliyevin sarayı ziyaretinden beliydi..selçuklu osmanlı kıyafetli kişileri dizmişti sarayın merdivenlerine.. sultan edasıyla yürüyordu.. sanki kişi başı geliri 50 bin dolar bir ülkeymişiz gibi..ama malesef bu ülkenin şovu değildi.. kendi kişisel şovudu..
Atlara 4 bakanı birde reza zarrrabi bindirseydin daha muhteşem olurdu asrın liderimiz arkadanda çürük burak bedelli bilo ve damat ferit koşarak yetişmeye çalışırdı.TAMAM
helal sana reisim. gözlerim yaşardı. OSMANLI UYANIYOR. KORKUN ARTIK EYY ALÇAKLAR.
@erolyilmazx efsaneler olumsuzdur.anka kusu gibi her daim yeniden dogaris .bu cahierin beyni akli zekasi acaba Reis le yarisabilirmi .o ki dunyanin 5 den buyuk oldugunu gostrendir
@erolyilmazx Hahaha Sen bunu espiri olarak yazdın değilmi
Yine Atatürk ismi kullanmaya cesaret edemiyorlar.
Allah yardımcın olsun güzel adam . Sen dik dur eğilme biz arkandayız hep .
Bakiyorumda 1 saat bile olmadi ama Efsane video yu seyretti cakallar hemen yorumlara dokulmus Sizler catlamaya devam bizler yola devam
ne kadar boş işlerle ilgileniyor , millet iş istiyor , kıraathane , kek , çay , şimde de film . ayıp ayıp
ne kadar romantik adamlarsınız şimdik herkesin kendiniz gibi olduğunu sanarak yanılıyorsunuz gerçek sokaktaki adamdan sorulur
@masumgenc evet haklısın o yüzden avarelerine söyle ak parti için yapılan her yorumu olumsuz etiketlemek için gruplaşmasınlar.buradan belli olmaz kimin seçileceği.
Seçime 6 gün kalmış Ben de diyordum durup dururken patates soğanın kilogramı niye 4 TL ye çiktı diye meğersem bizimkiler dünyanın dört bir yanına yayılıp reklam filmi çekiyorlarmış aklınıza geldi bu duygu sömürüsü
Atatürk ümüzden fatihe kadar hepsi anılmış harika olmuş tarafsız izleyip duygulanılacak bi video
adam korkudan sürekli reklam filmi yapıyor bu kadar devlet işleriylede uğraşsa keşke başka bir yerde olurduk ama seçmen cahil olunca anca filmle kandır iyi taktikte beyni aklı olan yemez be gülüm
chp pkk cenazelerine gidip taziye veriyor.polise askere katil diyor.hdp zaten belli.karamollaoğlu denen kişi daha siha'ların ihaların türk malı olduğunu bilmiyor.meral akşaner desen fetö lehine yorumlar yapan kişilerle doldurmuş partisini.malesef erdoğanın rakibi yok
Beyin dalgalarını etkileyen yöntemlerle insanlar yönlendiriliyor. Ak Parti bunu yapmıyor. Ak Partiyi ayakta tutmaya çalışanlar yapıyor. İsterseniz Cüneyt Zapsu Davos konuşması yazın ve dinleyin
Bunu bütün partiler için söylüyorum. Bizim vergimizle bize hava atıyorsunuz! Bu düzenin degismesi lazım.
Diriliş Ertuğrul Yeni sezon Frakmanımı bu :D
Reklam Hoştir,Gözeldir Ama Bonene Ben Saadet 'e V ereceğim Vermezlerse Kaçaçam Kaçmak En Güzeli :)
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