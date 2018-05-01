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AK Parti'den flaş 'Hulusi Akar-Abdullah Gül' görüşmesi yorumu!

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşme yaptığı iddialarına ilişkin "Bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın" dedi.

AK Parti'den flaş 'Hulusi Akar-Abdullah Gül' görüşmesi yorumu!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, makamında gazetecilerle bir araya geldi. Turan, Çarşamba ve Perşembe günü Meclisin çalışacağını belirterek, üniversiteler ile ilgili kanun teklifinin değerlendirileceğini ifade etti. Gazi Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri ile ilgili bölümlerin üniversite bünyesinde kalacağını söyleyen Turan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'ne bağlı kalacağını ve Cerrahpaşa'nın ise yeniden kurumsallaşacağını aktardı. Turan, "Bir ihtiyaçtan kaynaklı bir konu. Dile getirilen itirazlar sonucu zaten önemli değişiklikler yapıldı. Atılan adım tamamen akademik dünyanın taleplerine kulak verilerek hazırlanan bir teklif" ifadelerini kullandı.

"TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZİN İMZASI İLE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Turan, partilerin grup kararı alarak Cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğini hatırlatarak, hem AK Parti hem MHP'nin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceklerini ifade etti. Turan, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için grup kararı alacağız. Tüm milletvekillerimizin imzası ile karar verilmesini talep ediyoruz. Yasal ve usul süreçleri kanunun ve Anayasa'nın ön gördüğü şekilde aksamadan devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Toplumun farklı kesimlerinin beklentisi olan, vatandaşa olan sözlerinin yerine getirilmesini planladıklarını belirten Turan, "Eğer takvim el verirse, Bakanlar Kurulu'ndan gelecek olan vatandaşımızı ilgilendiren ne varsa, yasama süreçlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırıp, 21 Mayıs aday listelerinden belirlenmesinden önce, Meclisin son ana kadar çalışmasını talep edip, sonra seçim kampanyasına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

"GÖRÜŞÜP GÖRÜŞMEDİKLERİNİ BİLMİYORUM"

Gül'e Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretine ilişkin soruya Turan, "Konunun tarafları muhtemelen bilgi verecektir. Böyle bir iddianın arkasına sığınan muhalefetin ne kadar sığ işlerle uğraştığının bir somut örneğini yaşıyoruz. Genelkurmay Başkanımızın görüşüp görüşmediklerini bilmiyorum. Bir lider zaten Genelkurmay Başkanı ile görüştüm diye adaylıktan vazgeçiyorsa, hiç lider olmaz. Böyle bir şey olmadığına adım gibi eminim. Biz demokratik kültür yerleşsin diye 15 yıldır çok büyük bedeller ödemiş bir partiyiz. Biz seçimlerin demokratik zemin içerisinde şeffaf, adil yapılmasını savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÖNDERDİNİZ, İŞE YARAMADI"

15 milletvekili konusunda ise Turan, "Allah daha büyük musibet vermesin. Hukukta ayıplı mal diye ifade vardır. Bir adamı siz bir partiye gönderip de, ardından belli bir süre sonra geri alırsanız, adama sorarlar. Niye gönderdin, niye geri alıyorsun? Ayıplı mal muamelesi yapılan vekillerin, önce kendilerinin isyan etmesi lazım. 'Genel Başkan biz senin emir kulun değiliz, sen bizi bir partiye gönderdin ve tekrar bizi geri getiriyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' demesi lazım. Meral Akşener, '20 vekile ihtiyacım yok' dedi. Bu aşağılamanın aşağılaması haline geldi. Gönderdiniz, işe yaramadı, şimdi geri alıyorsunuz. İsyan edilecek durum. Ümit ediyorum bu vekil sıfatını hak etmeyen 15 kişi kendi vicdanlarında, toplum vicdanında aklanırlar. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık bir parti. Bu kadar pespaye hale gelmesi kabul edilebilir değil. Bırakın siyasi rekabeti, ben bu ülkede yaşayan bir vatandaşım, böyle köklü bir partinin bu kadar hırpalanmasına, pespaye haline gelmesini öncelikli Cumhuriyet Halk Partililere haksızlık olarak düşünüyorum. Nasıl ki Deniz Baykal'dan sonra bir operasyon ile Genel Başkan değişmişse, aynı iradenin operasyonuyla 15 vekil istifa ettirilmiş ve geri getirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi farklı farklı örgütlerin, farklı ülkelerin uzantılarının aparatı olmaktan kurtulmak zorundadır. Kılıçdaroğlu'nun bunu yapma iradesinin olmadığından dolayı, bence CHP'lilere 'geçmiş olsun' diyorum" dedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
karakter yumağı görüştüklerini gayet iyi biliyorsun korkudan ne yapacağınızı şaşırdınız
Bunlar kadar Halkını geri zekalı gören bir Hükümet daha önce hiç olmamıştı çok şükür Halkımız her zor durumda birleşmesini tehditi yok etmesini bilmiştir şimdide Akp nin sandığa gömülmesi için birleşecektir inşallah
Arkadaş nasıl bir ahir zamana denk geldik nasıl bir fitne çukuruna düştük biz böyle? Kim kiminle nerde nasıl ve neyin peşinde kim icin kiminle birlikte....!?
Yıllarca "askeri vesayet" diye ağlayıp oy toplayan akp askerden medet umar hale gelmiş... Hey gidi hey.
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