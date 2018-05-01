AK Parti'den flaş 'Hulusi Akar-Abdullah Gül' görüşmesi yorumu!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, makamında gazetecilerle bir araya geldi. Turan, Çarşamba ve Perşembe günü Meclisin çalışacağını belirterek, üniversiteler ile ilgili kanun teklifinin değerlendirileceğini ifade etti. Gazi Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri ile ilgili bölümlerin üniversite bünyesinde kalacağını söyleyen Turan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'ne bağlı kalacağını ve Cerrahpaşa'nın ise yeniden kurumsallaşacağını aktardı. Turan, "Bir ihtiyaçtan kaynaklı bir konu. Dile getirilen itirazlar sonucu zaten önemli değişiklikler yapıldı. Atılan adım tamamen akademik dünyanın taleplerine kulak verilerek hazırlanan bir teklif" ifadelerini kullandı. "TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZİN İMZASI İLE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"



Turan, partilerin grup kararı alarak Cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğini hatırlatarak, hem AK Parti hem MHP'nin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceklerini ifade etti. Turan, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için grup kararı alacağız. Tüm milletvekillerimizin imzası ile karar verilmesini talep ediyoruz. Yasal ve usul süreçleri kanunun ve Anayasa'nın ön gördüğü şekilde aksamadan devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Toplumun farklı kesimlerinin beklentisi olan, vatandaşa olan sözlerinin yerine getirilmesini planladıklarını belirten Turan, "Eğer takvim el verirse, Bakanlar Kurulu'ndan gelecek olan vatandaşımızı ilgilendiren ne varsa, yasama süreçlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırıp, 21 Mayıs aday listelerinden belirlenmesinden önce, Meclisin son ana kadar çalışmasını talep edip, sonra seçim kampanyasına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu. "GÖRÜŞÜP GÖRÜŞMEDİKLERİNİ BİLMİYORUM"



Gül'e Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretine ilişkin soruya Turan, "Konunun tarafları muhtemelen bilgi verecektir. Böyle bir iddianın arkasına sığınan muhalefetin ne kadar sığ işlerle uğraştığının bir somut örneğini yaşıyoruz. Genelkurmay Başkanımızın görüşüp görüşmediklerini bilmiyorum. Bir lider zaten Genelkurmay Başkanı ile görüştüm diye adaylıktan vazgeçiyorsa, hiç lider olmaz. Böyle bir şey olmadığına adım gibi eminim. Biz demokratik kültür yerleşsin diye 15 yıldır çok büyük bedeller ödemiş bir partiyiz. Biz seçimlerin demokratik zemin içerisinde şeffaf, adil yapılmasını savunuyoruz" ifadelerini kullandı.