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AK Parti'den Muharrem İnce'nin adaylığına ilk yorum

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek 'Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletvekillerinin oy birliğiyle aldığı kararla partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Ulaştırma Bakanı Arslan, İnce'nin adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" ifadesini kullandı.

"Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz" diyen Arslan, siber güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
MESELA CUMHURBAŞKANI ADAYLARINDAN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU,FİZİK ÖĞRETMENİ,DÜRÜST BİR İNSAN OLSA.DİĞER CUMHURBAŞKANI DİPLOMASIZ SAHTEKAR HIRSIZ OLSA BU MÜSLÜMAN MİLLET KİME OY VERİR.TABİİKİ HIRSIZA.
Mesela adin davaq degil davar olsa yine de tecavuzcu muarreme verirsin ????
@davaq Zamanda siz yediniz ya milleti öyle zannetiyorsunuz yediniz ama ülkeye bi çivi çakmadjnız PUTTAN HEYKELDEN BAŞKA ÜLKEYE NE YATIRIM YAPDINIZ
sacma sapan konusma ya. sen en iyisi nohut kadar olan beynini kendine sakla kardes
@umit_istanbul annenmiydi sevgilinmi kardeşinmiydi yoksa senmiydin mağduru ?
@umit_istanbul Sizin Yillardir TECAVUZCU ENSAR VAKFI gibimi Yillardir Kol Kola Yurudugunuz PEDOFILI HASTA.lari Gibimi
@umit_istanbul muharrem sanamı tecavüz etti.bu kadar emin konuştuğuna bakılırsa..
@ayhankaragoz85 SİZİN 16 YILDA SATA SATA BİTİREMEDİKLERİNİZİ YAPTILAR
kesinlikle dogru tespit
işine bak işine
NE OLDU KORKTUN MU?
herşeyi siz biliyorsunuz zaten....
CHP İNCELDİĞİ YERDEN KOPTU, TÜM CHP LİLERE GEÇMİŞ OLSUN.
Ağzına sağlık sayın bakan bay kemal en güçlü rakibini aday yaptı genel başkanlığı daha da sağlamlaştırdı.
Aç gözlüler, Rantçılar, Gemicikleri yüzdürenler, Yürütenler, Riyakarlar Telaş içindeler... Her şeyin bir sonu var. Sizin Yolsuzluklarınız da buraya kadar... Hak Hukuk Adalet geliyor. LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ KAZANACAK..!
Rte nin çekindiği tek isim :))
Oyum Muharrem inceye CHP değilim CHP sevmem ama Muharrem ince seviyorum dürüst insan
BİR KERE OLSUN ÇAMUR ATMAYIN!!!
boş boş konuşmayın dolar 4.5 olmaya yakın benzin 6 lira yaşasın akmallar hamdolsun 100/50 malınız var ülkede
sen ilk önce adam gibi bakan olun mu diye sorarlar, çünkü kabinedeki tüm bakanlıklarda erdoğan karar veriyor.
hayırlı olsun....akp ye ince bir ayar çekeceğiz.
Utanmadan yorum yapıyorsunuz ya bu kadar yüzsüz ve omurgasız nasıl bir araya geldiniz şaşırmamak elde değil.
Soruları çalan, sandıkta oyuda çalar, oyu çalan hazineden parayıda çalar, parayı çalan meleketi de satar!!!! Muharrem İnce gelecek Adalet tesis edilecek. Türkiye refaha huzura kavuşacak. Allah cc. mahçup etmesin.
@kaya_erdem_1977 amin
adamın haftanın 5 günü alkollü
@mobidik6765 Allahın mobidiği:))
@mobidik6765 Haftanın yedi günü yetimin milletin hakkını gasp edenden iyidir dostum.
@mobidik6765 Başka tek suçu o olsun dön desteklediklerine bak bakalım
@mobidik6765 Yalancıyı bütün Müslümanlar ÖPSÜN..!
hayırlı olsun abaza adayımız oldu
Beyim dolar olmuş 4.25 sen neden bahsediyorsun, yarın mazot 6tl benzin 7tl, neyi doğru düzgün yaptınız ki başkasının işine burnunuzu sokuyorsunuz
Bir kerede ağzınızdan düzgün bir kelime çıksın lağım ağızlı süslümanlar topluluğu...
Ya akp olarak bir tanesine de ağzınızdan hayırlı olsun kelimesi çıkmadı ne biçim bir zihniyet var sizde ya her şeye bir klup takıyorsunuz sanki kendiniz çok iyisiniz iyi olsaydınız zaten memleket bu halde olmazdı
akp bu kadar beyinsizi siyasi ahlak sıfırlarını nasıl bulmuş hayret ya ben chp li değilim ama kim kimi aday gösterirse göstersin insanlık bu kadarmı düştü
KILIÇTAROĞLU NU TEBRİK EDERİM BAŞARILI GENEL BAŞKAN İNCE DEN YANA KAZANAMAYACAĞINI ANLAYINCA İNCEYİ ADAY ETTİ BÖYLECE BİR TAŞLA 2 KUŞ VURDU İNCE DENDE KURTULMUŞ OLDU
korkunun ecele faydası yok
dolar 4.25
ekonomi ülke sorunları konuşalım isterim ama illede kavga gürültü isterseniz daniskasını yaparım dedi....yaparda onun adı muharrem ince....
işleri zora gidiyor 1000tl ile bu işler hal olmaz
sizene, kim aday olsa beğenmezdiniz. Adam gibi adam aday oldu. korkunnnn
gerıxakalı bı bakanlar ıle yonetılıyor sızler gıbı ıtaatkar kopek gıbı tek bır adama tapmıyorlar adam kendıne rakıp olmuş bırını aday olarak gosterıyor hayatım da hıc chp oy vermedım ama ıncenın gıdışatına gore vermeyı dusunen bırısıyım
Birakin da buyukleriniz konuşsun
belli ki ters köşe olmuş...
adaylar çok farklı birisi diplama veren eğitimci diğeri diplomasız
Kim demiş Kemal feraset sahibi değil diye! En güçlü rakibini çok güzel tasfiye etti valla.
@mehmetsan_2016 lan salak adama en büyük koltuğu vermek ne zamandan beri tasfiye oluyor hem seçilmese bile meral akşener onu yardımcısı olarak zaten alır bence akp gerçekten bitti ama mağlesef milletde bitti ama tekrar canlanırız inşaallah.
@mehmetsan_2016 Sende Ver Oyu Muharrem Ince.Ye Birdaha Karsisina Cikmasin
Size sorarlar " SİZE NE? "
eywah tüm tedbirler alınmış, yine kediler mühürsüz pusulalar mükerrer oy kullanmalar alıp başını gidecek desene... erzurumun köylerinde saat üöte sandık kapanmıştı, oy kullanmaya gidenlere oylar kullanıldı sizin yerinize attık denilmişti. tabi ki tulum AKP çıktı
Devlet Bahçeliye neden sormuyorsun sen neden aday olmuyorsun diye:))
sayın bakan siz önce tcdd makinistlik kursu başvurularında yaptıgınız usülsüz alım sonucunda madur ettiğiniz ben ve benim gibi hakkı yenen kişilerin hakkını geri verin sadece karslı degilim diye beni çagırmadınız ben siz ALLAHA havale ediyorum..
hepsini geçtim bu kadar hakaret çamur bir hükümete hiç yakışmıyor. utanç verici
adam kardeşim İNCE demiş ne var bunda
kılıçdaroğlu korkmadı siz korktunuz ne yapsaydı kılıçdaroğlu tarikatlardan ensardan müslüman kardeşlerden israilden zarrab çetesinden deniz fenercilerden para sıfırlayan aklayan oğlanları yokki aday göstersin hah hah haha
@garipuyar keMAL abimize sahipleri erdoğan seni 9. kez sandığa gömer dedi yoksa 10 mu demeliyim :) sakın aday olmak gibi sa1ak düşüncelere kapılma emiri verdiler kendiside gitti ben yine rezil olacagıma bu defa muharrem olsun dedi. akıllı adam güzel strateji kurdu:))
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