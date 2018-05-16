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AK Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 16.05.2018 07:23 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş ile ilgili son dakika açıklamalar geliyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine yönelik çağrılardan biri bu sefer iktidar kanadından geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın" dedi.

CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'den gelen Demirtaş'ın tahliye edilmesine yönelik çağrılara bir yenisi de AK Parti'den eklendi. CNN Türk'te konuk olduğu Ne Oluyor programında konuşan AK Partili Babuşcu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.
Babuşcu, şunları söyledi:

"Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Sonuç itibarıyla bir seçime giderken, Cumhurbaşkanı adayı bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem. Ama sonuç itibarıyla, bir yargı ve hukuk mekanizması işlemesi ve onun bir karar vermesi gerekir. Sonuçta buna karar verecek olan bizler değiliz."

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Selahattin Demirtaş

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