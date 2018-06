AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

"BAŞKA PARTİYE BENZEMEYİZ"



Hatay'dan milletvekil seçilen MHP'li Kaşıkçı, "Hatay’daki tüm seçim sonuçları ortaya çıktı. Çıkan sonuca göre Milliyetçi Hareket Partisi Hatay’da 2 milletvekili aldı. Hatay’da aldığımız her oy organiktir, alın terimiz vardır. Bu oyların milletimizin bize verdiği güvenoylarıdır. Anamızın ak sütü gibi bize helal olan bu oyların sonuna kadar takipçisi olacağız. Yüksek Seçim Kurulunun resmi açıklama yapana kadar bekleyeceğiz. Gereken her yere itirazlarımızı yapacağız. Biz bu süreçte devletimize inanıyoruz. Devletimizin, bizim verdiğimiz bu mücadele bizimle beraber olacağını biliyoruz. Devletimize isyan etmek asla bize göre bir şey değil, biz devletimize güveniyoruz. Başka partiye benzemeyiz. FETÖ artığı olup da bu süreci baltalamaya çalışanları da, Allah izin verirse baltayı biz onların boynuna vururuz" dedi. Yazılı açıklamaya göre milletvekili düşen MHP adayı İbrahim Gül de mücadelelerinin her ortamda devam edeceğini ifade etti.

"HERHANGİ BİR RESMİ VERİ YOK"



Gül, "Gece aldığımız netice itibarıyla MHP’nin almış olduğu oy karşılığında Hatay’dan iki tane milletvekilini Ankara’ya göndermeye hak kazanmıştı. Resmi olmayan bilgilerle ve sonuçlarla bir siyasi parti, MHP’nin iki milletvekilinin birinin düştüğünü ve kendisinin dört olan milletvekilinin beşe yükseldiğini sosyal medyadan yayınlamakta. Fakat ellerinde herhangi bir resmi veri yok. Adliye’de bulunan YSK’da da bununla ilgili bir açıklama yok. Yurt dışı oylarının toplamıyla, illere dağılımıyla milletvekilli sıralamasını yer değiştirdiği ve bizim ikinci milletvekilimizin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin beşinci milletvekili olduğu ile ilgili söylemler var. Bunlar gerçek ve resmi veriler değildir. Mücadelemize her ortamda devam ediyoruz. Bu noktada hakkımızı kimseye de yedirmeyiz" açıklamasını yaptı.