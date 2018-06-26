AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

1 milyon 41 bin seçmenin bulunduğu Hatay 'da sandığa katılım oranı yüzde 88.1 oldu ve 951.023 seçmen sandık başına gitti. 3.125 sandıkta oy kullanan 937.026'sının oyları geçerli sayıldı. AK Parti, aldığı 335.601 oy ve yüzde 36,1 oranla Hatay 'da birinci parti oldu. CHP ise 285.508 oy aldı ve yüzde 30.6 oranını buldu. MHP 134.982 oy, HDP 101.909 oy, İyi Parti ise 60.946 oy aldı.

Bu sonuçlara göre göre Hatay milletvekillerinin sandalye dağılımı, 4 AK Parti , 4 CHP, 2 MHP ve 1 HDP oldu. Yurt dışı oylarının seçim bölgeleri ve partilere dağılımı ile MHP 'nin bir milletvekilliği düştü. MHP adayı brahim Gül milletvekili seçilemedi ve AK Parti adayı Sabahat Özgürsoy Çelik Hatay milletvekili oldu. Sandalye dağılımı ise 5 AK Parti , 4 CHP, 1 MHP ve 1 HDP olarak değişti. Hatay , parlamentoya iki kadın adayı; CHP'li Suzan Şahin ve AK Partili Sabahat Özgürsoy Çelik göndermiş oldu.

"HAKKIMIZI YEDİRTMEYİZ"



Cumhuriyet'ten Akın Bodur'un haberine göre, yurt dışı oylarının bölgelere ilave edilmesi üzerine Hatay 'da kazandığı belirtilen iki milletvekilliğinin birini kaybeden MHP , "hakkımızı kimseye yedirtmeyiz" açıklaması yaptı. 24 Haziran seçimlerinde Hatay 'dan MHP adayı olarak seçilen milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve kesin olmayan sonuçlara göre önce kazandığı belirtilen daha sonra da oyların eklenmesiyle milletvekilliğini kazanamadığı ifade edilen İbrahim Gül, milletvekilliğinin düşürülmesine izin vermeyeceklerini, haklarını kimseye yedirtmeyeceklerini ifade etti.