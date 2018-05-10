AK Parti ile MHP birbirine girdi

Gazete Baykuş’tan Murat Türk’ün haberine göre; dün yapılan Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı öncesi AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cengiz Ergün ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada meclisteki sorunlu maddelerle ilgili tam mutabakata varıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın aksine tam mutabakata varılmadığını, borçlanma talebine kısmen evet diyeceklerini belirtti.

Mersinli, yaptıkları görüşmede Cengiz Ergün’ün yatırımlar konusunda yaşadıkları sıkıntıları kendisine aktardığını belirtti. Manisa’nın menfaatine olacak tüm konularda destek vereceklerini ifade eden Mersinli, olaylı meclis toplantısı sonrası MHP grubunun yuhalama görüntülerini esefle kınadığını, bu konudaki rahatsızlığını Cengiz Ergün’e ilettiğini ifade etti.

Belediye Meclis Toplantısına ait görüntülerde AKP’li sıralar masaları yumruklayarak MHP’li Ergün’ü protesto ediyor. MHP’liler ise toplantı çıkışı AK Partilileri yuhalıyor.