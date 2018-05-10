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AK Parti ile MHP birbirine girdi

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Belediye Meclis Toplantısına ait görüntülerde AK Partilili sıralar masaları yumruklayarak MHP’li Ergün’ü protesto ediyor. MHP’liler ise toplantı çıkışı AK Partilileri yuhalıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Cengiz Ergün, katıldığı bir televizyon programında “ittifak yukarıda var, tabanda ittifak yok” ifadelerini kullanmıştı.

Gazete Baykuş’tan Murat Türk’ün haberine göre; dün yapılan Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı öncesi AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cengiz Ergün ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada meclisteki sorunlu maddelerle ilgili tam mutabakata varıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın aksine tam mutabakata varılmadığını, borçlanma talebine kısmen evet diyeceklerini belirtti.

Mersinli, yaptıkları görüşmede Cengiz Ergün’ün yatırımlar konusunda yaşadıkları sıkıntıları kendisine aktardığını belirtti. Manisa’nın menfaatine olacak tüm konularda destek vereceklerini ifade eden Mersinli, olaylı meclis toplantısı sonrası MHP grubunun yuhalama görüntülerini esefle kınadığını, bu konudaki rahatsızlığını Cengiz Ergün’e ilettiğini ifade etti.

Belediye Meclis Toplantısına ait görüntülerde AKP’li sıralar masaları yumruklayarak MHP’li Ergün’ü protesto ediyor. MHP’liler ise toplantı çıkışı AK Partilileri yuhalıyor.

Manisa’da yerel siyaset noktasında yaşanan sıkıntılara değinen Ergün, “Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanımız tam ittifak halinde iken Manisa’da bunun yolu açılmıyor. Neden, MHP bir daha burada seçim almasın. AK Parti İl Başkanı açık ve net bir şekilde ‘içimize sindiremiyoruz’ dedi. Bakın içimize sindiremiyoruz, anahtarı istiyoruz, bu söylemlerle devam edilecekse ben de kılıçları çeker, vatandaşımıza açıkça anlatırım. Bütün Manisalılar bilsin; 15 aydır borçlanma yetkisi bekliyoruz. Nasıl bir ittifak bu?” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti-MHP Manisa Cengiz Ergün Manisa Büyükşehir Belediyesi

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Şimdi MHP'liler cb seçiminde AKP oy verecek ama Mv seçiminde ise Mhpye böyle olacağı kesin mi kesin.Erdoğan da çıktı dedi ki bana oy verir partime oy vermezseniz münafıksınız Bahçeli komik duruma düştü:)
@kraldariuskast edilenin bu olduğunu sanmıyorum ben akp li olarak reisi seçecem ama mhp nin duruşu ile göstermiş olduğu fedakarlığın karşılığı olarak mv mhp ye verecem ve benim gibi düşünenlerin sayısı çok bu kastediliyor zanımcak
@fethiyeli_2017 Türkçe öğren önce sonra oy kullan .
TABANDA BU BİRLEŞME ASLA OLMAZ...
gec baskanim iyi partiye vatanseverlerin yanina
Mhp lileri kinamayiniz.cunku yukardakilerden baska akpyi destekleyen mhpli secmen cok az.onlarda dusunemeyen mhpli.
İttifak tavanda var tabanda yok deynce doğruyu söylemiş.Doğruyu söyleyincede birilerine batmış.İşte masa yumruklama yuhlamada adamın dediklerini teyid etmiş.Eğri adamlara doğru konuşmak batar.....
Yalancıyı ne yapsınlar?MHP liyim ve ülküdaşkarımla Bahçeli'nin önderliğinde tüm oylarımız Recep Tayyip Erdoğan'a...taban göreceksiniz az mynet yorumları bırakıp sokağa çıkın reise milletimizin muazzam desteğini bizzat kendiniz görün böyle algı hedefleyen yorum ve haberlerle gerçekleri değiştiremezsin iz. Halkımız oynanan kirli oyunları net görüyor. Siz halkı ve milleti küçük gördüğünüz için bunun farkında değilsiniz sanıyorsunuz ki sosyal ağ yorum vs ile bu millet kandurılır boşuna uğraşmaya Reisin oyu minimum yüzde 55 milletimiz tüm şer odaklarını ilk turda tasfiye edecek hiç şüpheniz olmasın
Hdp pkk dhkpc chp ve digerleri TAMAM diyorsa ben inadına DEVAM diyorum...! cunku daha lideriyle cumhurbaskani adayınin anlasamadigi parti olan chp mi yonetecek bu ulkeyi...her kongrenizde nasil birnirinizi yediginizi izletiyorken simdi de ulkeyi batırışınızı mı izleyelim...!
@ozmoo007 FetöAkpkk ya karşı tamam diyoruz. 16 senede işsizliği yolsuzluğu yoksulluğu çözemeyene trör örgütü ile anlaşıp kendi askerini hapse atana bin kere milyon kere hayır diyoruz
BEN TGABANIM MHP YE BİLE OY VERMEM
beter olsunlar ben mhp liyim akp ye oy v e r m e m
Tabi yani böyle haberlerle AKP MHP ittifakına gölge düşürmek lazım. Bir ilçede olanı genele yayıp algı operasyonu yapmak gerekir dimi!!!
Gerçek ülkücülerin neredeyse yarısı İYİ partiye geçti,Mhp içinde kalanların çoğu da Bahçeli tarafından satıldıklarının bilincindeler ama sırf laf olmasın diye veya Mhp de yaşadıkları tereddüt vesilesiyle iyi partiye geçemediler.Tabandaki kavganın sebebi de budur.
Mhp ve akp bi ulkenin ahenk tasidir kimseyi kandiramazsiniz mhp ve akp bu ulke icin gelecektir
vay mikserler vay karıştırın bakalım sazanlar gelir mi?
yiyin birbirinizi
Taban akp ye tamamen karşı.
kavga size yakışmıyor bahçeli görmesin sizi
Ne guzel ittifak dimi
mhp nin hepsi de iyi partiye geçmeli,devlet bahçeli de yanlış politikanın cezasını dım dızlak kalarak çekmeli
yiyin birbinizi :)))
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