AK Parti Keçiören Eski Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok İYİ Parti saflarına geçti!

Keçiören eski belediye başkanı eski AK Parti’li Turgut Altınok’un kızı Ayça Altınok İYİ Parti saflarına katıldı.
Turgut Altınok’un ismi 2014 yerel seçimleri öncesi AK Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için de geçmişti.
ROZETİNİ MERAK AKŞENER TAKTI
Ayça Altınok’a rozetini Düzce mitinginde İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı.
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