HABER

AK Parti Keçiören Eski Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok İYİ Parti saflarına geçti!

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

Keçiören eski belediye başkanı AK Parti'li Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayça Altınok'a rozetini Düzce mitinginde taktı.

AK Parti Keçiören Eski Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok İYİ Parti saflarına geçti!

Keçiören eski belediye başkanı eski AK Parti’li Turgut Altınok’un kızı Ayça Altınok İYİ Parti saflarına katıldı.

Turgut Altınok’un ismi 2014 yerel seçimleri öncesi AK Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için de geçmişti.

ROZETİNİ MERAK AKŞENER TAKTI

Ayça Altınok’a rozetini Düzce mitinginde İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı.

alitonk


PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
Doğu Perinçek'in mal varlığı ortaya çıktı! Mal varlığı listesinde gayrimenkul yokDoğu Perinçek'in mal varlığı ortaya çıktı! Mal varlığı listesinde gayrimenkul yok
HDP'den ikinci tura kalacak muhalefet adayına koşulsuz destekHDP'den ikinci tura kalacak muhalefet adayına koşulsuz destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Turgut Altınok Ayça Altınok İYİ parti Meral Akşener Düzce Keçiören

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tebrik ederim..İyi oldu...
Doğru yolu bulmuş
eski belediye başkanı diyorsun. Eskilerden adam gibi kim kaldı ki? Yediği kaba pisliyenleri şu an geçmiş gibi anlatma. böyle habercilik mi olur?
AKP BELEDİYE BAŞKANI 2014 ADAY OLMAYINCA SAF DEĞİŞTİREN DİYE YAZSANIZ DAHA DOĞRU OLMAZ MI BU KADARDA KUMPAS HABER YAPACAK KADAR DÜŞMEYİN YAZIK SEVİYE GÜN GÜN DÜŞEREK DEĞERSİZ LEŞİ YORSUNUZ
akp çökecek ondan kaçan kadrolar yığın halinde iyi partiye ve saadet partisine geçecek işte bu transfer sürecinde zeki ve iş yapan damların dışındakiler kesinlikle kapı dışarı edilmeli. menfaatçilerle aynı yolda gidilmez. rüzgar nereye bu tipler oraya... akp nin düştüğü hataya düşmemeli iyi parti.
ÜLKÜCÜLÜK BAMBAŞKA BİRŞEY ÜLKÜCÜ OLMAYAN ANLIYAMAZ.
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'in mal varlığı ortaya çıktı! Mal varlığı listesinde gayrimenkul yok

Doğu Perinçek'in mal varlığı ortaya çıktı! Mal varlığı listesinde gayrimenkul yok

HDP'den ikinci tura kalacak muhalefet adayına koşulsuz destek

HDP'den ikinci tura kalacak muhalefet adayına koşulsuz destek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.