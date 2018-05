AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

"RANTA DAYALI BİR EKONOMİ SİSTEMİ VAR"



Ekonomi konusunda uzman olan Şener iktidarı şöyle eleştirdi:

“Ranta dayalı bir ekonomik model kurmuşlar. Yolsuzlukların konuşulamıyor olması cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dönemini yaşadığımızın kanıtıdır. Siyaset, yandaş işadamlarıyla dirsek temasında. Ülke kaynakları yağmalanıyor. Yatırım yapmak, üretim yapmak, dünya ile rekabet etmek ülkemizde zor hale geldi. Onun yerine siyasetçilerle dirsek temasına girerek bire bin, bire 5 bin kazanmak daha cazip oldu. Böyle bir ekonomi, dış açığımızı zaten kapatamaz. Bu zihniyet değişmeden cari açık kapanmaz, sıkışıklıklar sadece dış borçları artırır. Bu sarmalla ekonomiyi idare edeceğini sanan iktidar, koltuğu terk etmediği sürece bu ülkede yaşayan herkes refah payının azaldığını, işyerinin kapandığını, ekmek teknesini kaybettiğini görecektir.”

"HER ŞEY CHP'NİN LEHİNE"



Abdüllatif Şener, “Genel olarak 24 Haziran'a doğru ülkedeki siyasi, sosyal, ekonomik gelişmelere baktığımızda her şey iktidarın aleyhine, her şey özellikle CHP'nin lehine” dedi. Şener, Seçime, her şeyden önce bir krizle giriyoruz. 16 yıllık iktidarın daha döviz kurlarını dengeleyecek bir yapılanmaya ekonomiyi geçirememiş olması ne kadar başarısız olduğunu açıkça gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.