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AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Yalova Milletvekili adayı Meliha Akyol'un bir basın toplantısında kullandığı sözler büyük tepki çekti.

24 Haziran seçimleri için çalışmlarını sürdürün AK Parti'nin 2. sıra Yolava Milletvekili adayı Meliha Akyol, Yalova'da bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında seçim çalışmalarından bahseden Meliha Akyol Yalova’nın seçmen profilini çok iyi bildiğini iddia ederek mevcut yönetime oy veren seçmen için ‘Batı Trakya’dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar’ ifadesini kullandı.

Akyol'un bu sözleri kısa zamanda büyük tepki çekerken sosyal medyada binlerce konuyla ilgili tweet atıldı.

meliha akyol

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
insanlari kucumseyen bir zihniyet... sizi kucumsuyorum beni vekil yapin diyor.. hadi oy verelim buna... TERBIYESIZ
Ara sıra gerçek düşüncelerini kusuyorlar. Bu yüzden diyoruz ki İnce ince düşünelim. 24 haziranda düzeni değiştirelim!
Trakyadan balkanlardan gelen göçmenler genellikle chp ye oy veriyor bu gerçeği kabullenemiyorum geldikleri ülkelerin yönetim şekli chp nin arzuladığı islam dinine mesafeli laik bir nesil arzu ettiği malum geliş sebebi ne anlamış değilim
Seçmenden anlamadığın kesin. Senin gibilere orda burda üniversite açarak sözüm ona diploma verildi. Eğitimsiz dingil
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