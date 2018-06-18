AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

24 Haziran seçimleri için çalışmlarını sürdürün AK Parti'nin 2. sıra Yolava Milletvekili adayı Meliha Akyol, Yalova'da bir basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında seçim çalışmalarından bahseden Meliha Akyol Yalova’nın seçmen profilini çok iyi bildiğini iddia ederek mevcut yönetime oy veren seçmen için ‘Batı Trakya’dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar’ ifadesini kullandı.
Akyol'un bu sözleri kısa zamanda büyük tepki çekerken sosyal medyada binlerce konuyla ilgili tweet atıldı.
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