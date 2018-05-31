AK Parti'li Tuğrul Türkeş: MHP ve AK Parti ittifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra bitecek

AK Parti Ankara birinci sıra milletvekili adayı Tuğrul Türkeş Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net'e konuştu. 1 Kasım seçimleri öncesi MHP'den ayrılarak seçim hükümetine katılan Tuğrul Türkeş, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

''Koalisyonlar uzun çalışmalardan sonra kurulamadı ve bu safhada Cumhurbaşkanı erken seçim çağrısında bulundu diyerek bir seçim hükümeti çağrısında bulunulduğunu hatırlattı.'' Davutoğlu'ndan teklif aldığını söyleyen Türkeş bu Aanayasal görev olan bakanlık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Türkeş ''Geçen zaman benim haklı olduğumu gösterdi'' dedi

Türkeş ''Bu noktada Bahçeli ile görüş ayrılığımız oldu. Kendisi farklı bir siyasetten yana idi o nednle beni disiplin suçu işlediğim iddiası ile bir sürece soktu. Bu benim için avantajlı oldu. Buna kızılmaz. 1 Kasım'da seçim olacak, ikibuçuk aylık bakanlık olacaktı ama Sayıhn Bahçeli attım diye tutturunca Sayın Davutoğlu nezaketen kattı, 23 ay Türkiye'de Başbakan yardımcılığı yaptım'' dedi.

AKŞENER'E DE MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİF EDİLMİŞTİ

Kübra Par'ın o dönem Akşener'e de aynı teklifin gittiğini ama onların reddettiğini hatırlatarak ''sizi kabul etmeye iten şey neydi'' sorusuna Türkeş ''Ben siyasi analizlerimde daha iyiyim'' dedi.