HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

Giresun’da seçim turuna çıkan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile bir vatandaşın tokalaşma anı Türkiye'nin büyük ilgi gördü. Kıraathaneleri gezen AK Parti'li vekil vatandaşlara el uzattı. Bu sırada sırtı dönük halde vekilin elini sıkan bir vatandaş, istifini bozmayarak oyununa devam etti.

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

24 Haziran'daki Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylar çalışmalarına hız verdi. Giresun'da seçim turuna çıkan milletvekili ve milletvekili adayı Cemal Öztürk, Çanakçı ilçesinde gezilerine devam etti.

Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Öztürk, kıraathanede oyun oynayan vatandaşların bulunduğu masaya geldiğinde ise bir vatandaşla tokalaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Bir elinde oyun kağıtları olan vatandaşın diğer eliyle de tokalaşmak isteyen vekilin elini sıkması sosyal medyayı salladı. O anlarda çekilen fotoğraf çok sayıda paylaşım aldı.

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Muharrem İnce'den dikkat çeken '66' iddiasıMuharrem İnce'den dikkat çeken '66' iddiası
Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladıSon seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun vatandaş tokalaşmak ak parti Cemal Öztürk

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den dikkat çeken '66' iddiası

Muharrem İnce'den dikkat çeken '66' iddiası

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.