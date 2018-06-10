AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

24 Haziran'daki Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylar çalışmalarına hız verdi. Giresun'da seçim turuna çıkan milletvekili ve milletvekili adayı Cemal Öztürk, Çanakçı ilçesinde gezilerine devam etti.
Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Öztürk, kıraathanede oyun oynayan vatandaşların bulunduğu masaya geldiğinde ise bir vatandaşla tokalaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
Bir elinde oyun kağıtları olan vatandaşın diğer eliyle de tokalaşmak isteyen vekilin elini sıkması sosyal medyayı salladı. O anlarda çekilen fotoğraf çok sayıda paylaşım aldı.
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