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AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan partisine eleştiri: Doğru bir karar değil

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 20:55 | Son Güncelleme

AK Partili Selçuk Özdağ, 24 Haziran seçimlerinde tekrar aday gösterilmemesini doğru bulmadığını söyledi. Özdağ Manisa'da gazetecilerle bir araya gelerek, 'Genel merkezimiz böyle uygun gördü. Bu doğru bir karar mıdır? Doğru bir karar değildir.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan partisine eleştiri: Doğru bir karar değil

Manisa'da gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday gösterilmemesinin doğru bir karar olmadığını dile getirdi.

"DOĞRU BİR KARAR DEĞİL"

2011 yılından bu yana AKP Milletvekili olan Özdağ, "Genel merkezimiz böyle uygun gördü. Bu doğru bir karar mıdır? Doğru bir karar değildir. Çünkü neden? Çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakat ise liyakat ehliyetim var. Eğer ofis ise benim ofisim var.

"KAÇ MİLLETVEKİLİ ULUSAL KANALLARA DAVET EDİLİR?"

Eğer genel siyaset yapmak, kürsülere çıkmak, komisyonlarda konuşmaksa o da var. Kaç milletvekili ulusal kanallara davet edilir? Ben onların içerisindeyim. Çok az milletvekillerinin arasındayım. Her ay yapmış olduğum faaliyeti basın mensupları, STK'lar, teşkilatlar ve muhtarlarla paylaştım. Dolayısıyla böylelikle denetim mekanizmasını her ay kendim çalıştırdım.

"YOKUM DİYE HİZMET ETMEYİ BIRAKMADIM"

Buna rağmen şu an listede olmama durumumu ise saygı ile karşılıyorum. Genel merkezin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı böyledir. Siyasette bugünü konuşmak yerine yarınlara bakmak gerekir. Milletvekili aday listesinde yokum diye hizmet etmeyi bırakmadım" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aman dikkat ! Biranda fetocu olursun demedi deme!
seçilemeyince tu kaka yüzsüz adam defol git
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