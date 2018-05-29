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AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Bıyık yakışmış mı?

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimine hazırlanırken milletvekili adayları da son dakika açıklamalar yapıyor. AK Parti İzmir milletvekili adayı, eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, bu kez siyaset için sahaya çıktı. Aday gösterildikten sonra bıyık bırakan Alpay Özalan, "Bıyık bırakmamda siyasete girmemin de etkisi var; imaj değişikliği her şeyden önce gelir" ifadelerini dile getirdi

AK Parti İzmir 2'nci bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Alpay Özalan, 24 Haziran seçimleri için sahaya indi. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Özalan'ın ilk durağı, Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki esnaf oldu. Gittiği yerlerde hem müşterilerle hem de esnafla sohbet eden Özalan'a, en çok da spor konusunda sorular soruldu. Özalan'ın oy istediği seçmenlerin kimi desteğini açılarken bazıları ise AK Parti ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. Ocak başına geçerek, müşteriler için döner de kesen Özalan'ın seçim turunda renkli görüntüler ortaya çıktı.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Esnaf ziyaretinin ardından DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Alpay Özalan, aday gösterildiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. İzmir'in kendisi için çok özel bir yer olduğunu belirten Özalan, bu kentte doğup, büyüdüğünü dile getirdi. Özalan, "Buraya hizmet etmek ayrı bir gurur ve mutluluk veriyor. Yüzümüzün akı ile çıkıp güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis kurmak istiyoruz. Daha sonra hem ülkemize hem de İzmir'e hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

'BİZE DE FARKLI BAKIYORLAR'

Halkla samimiyet kurduklarını dile getiren Özalan, "Bize de farklı bakıyorlar; çünkü biz her şeyden önce milli futbolcuyuz. Bu ülkeye milli sahalarda çok fazla başarılar kazandırdık. Ülkemizi mutlu ettik. Bunun da karşılığını şimdi alıyoruz. Çok fazla mutluluk ve heyecan var bende. Halkımızın bizim yanımızda olması, özellikle İzmir'in beni bağrına basması bana ayrı bir mutluluk veriyor. İnşallah biz de AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'mıza layık oluruz" dedi.

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'HER İŞİN KENDİNE GÖRE ZORLUKLARI VAR'

Yıllarını yeşil sahalarda geçiren Özalan, "Spor mu, siyaset mi daha zor?" sorusu üzerine "Her işin kendine göre zorlukları var. Benim için çok da fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum; çünkü ben insanlarla çok çabuk samimiyet kurabiliyorum. Çok iyi enerji alıp, verebilen biriyim" diye konuştu.

Önceliğinin ülkeyi böldürmemek olduğunu kaydeden Özalan, dışarıdan kurgulanan oyunlara hiçbir şekilde aldanılmaması gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Özalan, "Önce Cumhurbaşkanı'mızı başkan yapıp, daha sonra güçlü bir Meclis ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü bizde durmak yok, yola devam" dedi.

'BIYIKLARIM YAKIŞMIŞ MI?'

Aday gösterildikten sonra bıyık bırakan Alpay Özalan, "Neden bıyık bıraktınız?" sorusuna, "Yakışmış mı?" diye karşılık verdi. İmajın önemine dikkat çeken Özalan, "İmaj değişikliği her şeyden önce geliyor. Biraz böyle denemeyi düşündüm; ama geri dönüşler de iyi. Bıyık bırakmamda siyasete girmemin de etkisi var; ama biraz da imaj değişikliği gerekiyor" diye konuştu.

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