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AK Parti milletvekili adayından ortalığı karıştıracak sözler!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için konuşan AK Parti Trabzon 5. sıra milletvekili adayı Vehbi Koç, başka partilere oy verecekler ile ilgili ‘’O oylar, düşmana verilecek cephane olur’’ ifadelerini kullandı. Koç, bu sözleri ile Cumhur ittifakında yer alan MHP’yi de yok saymış oldu

AK Parti milletvekili adayından ortalığı karıştıracak sözler!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; AK Partili Vehbi Koç, “Hizmet için yola çıktıysam Vehbi Koç neler yapabilir. Cumhurbaşkanı denizci, başbakan denizci, bu gemiye kaptan lazımdı, o da Vehbi Koç oldu Trabzon'a hizmet için geldi. Burada iş yapmak çok zor değil. Dediklerimizi yapacağız bizi parmakla gösterecekler. Bugün siyasi rakip olarak kendileriyle yarışacak olduğumuz partilerin görüşleri ile, 5 yıl yıl önceki sözlerini dinleseydiniz, bu söylemler nasıl birbirine benzer. Gezi olayları vs. ama Trabzon'da bunu çıkaramayacaksınız. Gidin kendilerini uyarın, bu bir tezgah, AK Parti'den başka partiye bir oy düşmana cephane olarak gidecektir. Kardeşlerimize yalvaralım, uyaralım kardeşlerimizi” dedi.

CHP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Koç'un bu sözlerine en sert tepki CHP'den geldi. CHP Trabzon milletvekili adayı Hikmet Nuri Aydın “Kendini bilmez bir vekil adayı bütün partilere düşman diyor. Kalaşnikoflu teröristleri Habur'dan sokarak düşmana en iyi cephaneyi siz vermediniz mi? Sadece cephane değil, topraklarımızı da siz vermediniz mi? ” diyerek tepki gösterdi.

'FETÖCÜ AĞZIYLA KONUŞUYORLAR'

Öte yandan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a oy vereceğim ama milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy vermeyeceğim” diyenler için “Milletvekillerine oy vermeyeceğim diyen FETÖ’cü ağzıyla konuşuyor” açıklamasında bulundu. 24 Haziran seçimleri için AKP Düzce'den yeniden aday gösterilen Keşir, AKP Düzce İl Başkanlığının iftar programında konuştu ve “Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'a oy verip, milletvekillerine oy vermeyeceklerine dair söylentiler kulağıma geliyor. Kim başkomutanı askersiz bırakmak için konuşuyorsa bilin ki o FETÖ'cü ağzıyla konuşuyordur” dedi.

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