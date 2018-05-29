AK Parti milletvekili adayından ortalığı karıştıracak sözler!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; AK Partili Vehbi Koç, “Hizmet için yola çıktıysam Vehbi Koç neler yapabilir. Cumhurbaşkanı denizci, başbakan denizci, bu gemiye kaptan lazımdı, o da Vehbi Koç oldu Trabzon'a hizmet için geldi. Burada iş yapmak çok zor değil. Dediklerimizi yapacağız bizi parmakla gösterecekler. Bugün siyasi rakip olarak kendileriyle yarışacak olduğumuz partilerin görüşleri ile, 5 yıl yıl önceki sözlerini dinleseydiniz, bu söylemler nasıl birbirine benzer. Gezi olayları vs. ama Trabzon'da bunu çıkaramayacaksınız. Gidin kendilerini uyarın, bu bir tezgah, AK Parti'den başka partiye bir oy düşmana cephane olarak gidecektir. Kardeşlerimize yalvaralım, uyaralım kardeşlerimizi” dedi.

CHP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Koç'un bu sözlerine en sert tepki CHP'den geldi. CHP Trabzon milletvekili adayı Hikmet Nuri Aydın “Kendini bilmez bir vekil adayı bütün partilere düşman diyor. Kalaşnikoflu teröristleri Habur'dan sokarak düşmana en iyi cephaneyi siz vermediniz mi? Sadece cephane değil, topraklarımızı da siz vermediniz mi? ” diyerek tepki gösterdi.