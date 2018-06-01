AK Parti, milletvekili adaylarına rehber hazırladı

AK Parti, 600 milletvekili adayı için hazırladığı rehberde, seçmenle iletişimde nelere dikkat edilmesi gerektiği yer aldı.
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre rehberde, şu konulara dikkat çekildi:
"GÜLER YÜZLÜ OLUN"
Bütün seçimlerin anahtarı, seçmenle kurulan iletişimdir. Samimi, hasbi, bire bir ve doğrudan kurulan iletişimler, 24 Haziran seçimlerinin de kaderini belirleyecektir. Herkesi kuşatmak, her kesime ulaşmak, güler yüzlü olmak esastır. Tercihi her ne olursa olsun seçmenle veya diğer partililerle tartışmaya girmekten özellikle uzak durulmalıdır.
"CENAZELERE KATILIN"
Toplumun bütün kesimleriyle sıcak temas sağlamalı, yüz yüze görüşmeler yapmalı, ev ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. Bunun için ekibini kurmalı, ekip; ziyaretlerde her yaş ve cinsiyet grubunu temsil edecek nitelikte olmalıdır. Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmelidir. Bunun için düğün, toplantı ve cenaze törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olmalı ve bu törenlere mutlaka katılmalıdır.
"MAKUL PROJELER"
Milletvekili adayı, propaganda amacıyla gideceği bölgenin sorunlarını önceden araştırıp öğrenmeli ve bu sorunlarla ilgili olarak partimizin sunduğu çözüm önerilerini tespit etmelidir. Milletvekili adayları, seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkmalıdır. Teşkilatlar ve seçim büroları da seçmenin sorabileceği sorulara önceden cevap hazırlamalıdır.
"MANİPÜLASYONA AÇIK"
Adaylar; bölge, şehir, ülke ve dünya gündemini yakinen takip etmeli, önemli olayları ve günleri kaçırmamaya özen göstermeli, kutlama mesajları ile seçmene çeşitli mecralardan ulaşmaya çalışmalıdır. Bu mecraların etkin olanlarından biri sosyal medyadır. Ancak sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, adaylar sosyal ve dijital medya araçlarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, seçmenle asla tartışmaya girmemelidir.
"GERİ DÖNÜŞ YAPMALI"
Milletvekili adaylarının danışmanları ve ekibi adab-ı muaşeret kurallarına vakıf olmalıdır. Adayların seçmenle iletişim kurmasında etkin rol üstlenmelidir. Milletvekili adayları ve ekibi iletişim kurduğu seçmenin sorunlarını doğru anlamalı ve dile getirilen sorunları not almalıdır. Sorunların çözümü için seçmenlere geri dönüş yapmalıdır.
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