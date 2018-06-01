AK Parti, milletvekili adaylarına rehber hazırladı

AK Parti, 600 milletvekili adayı için hazırladığı rehberde, seçmenle iletişimde nelere dikkat edilmesi gerektiği yer aldı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre rehberde, şu konulara dikkat çekildi:

"GÜLER YÜZLÜ OLUN"

Bütün seçimlerin anahtarı, seçmenle kurulan iletişimdir. Samimi, hasbi, bire bir ve doğrudan kurulan iletişimler, 24 Haziran seçimlerinin de kaderini belirleyecektir. Herkesi kuşatmak, her kesime ulaşmak, güler yüzlü olmak esastır. Tercihi her ne olursa olsun seçmenle veya diğer partililerle tartışmaya girmekten özellikle uzak durulmalıdır.

"CENAZELERE KATILIN"

Toplumun bütün kesimleriyle sıcak temas sağlamalı, yüz yüze görüşmeler yapmalı, ev ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. Bunun için ekibini kurmalı, ekip; ziyaretlerde her yaş ve cinsiyet grubunu temsil edecek nitelikte olmalıdır. Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmelidir. Bunun için düğün, toplantı ve cenaze törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olmalı ve bu törenlere mutlaka katılmalıdır.