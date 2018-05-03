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AK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'daki oy hedeflerinin yüzde 60 artı 1 olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 6 Mayıs'ta yapılacak il kongresi öncesinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Şenocak toplantıda 24 Haziran seçimlerindeki hedeflerini de açıkladı. Bayram Şenocak, "24 Haziran seçimlerindeki oy hedefimiz yüzde 60 artı 1" dedi.

ERDOĞAN DA İSTANBUL'A İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta, İstanbul'daki bir programda yaptığı konuşmada, İstanbul'daki hedefleri ile ilgili olarak, "Oyumuzun üzerine 1-1.5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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24 haziran seçimleri ak parti istanbul oy oranları

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
3 ün 1 ' yakışır artık size.
BAYRAM ŞENOCAK SEN İNANIYONDA BİZ İNANMIYORUZ, OY VERMEYECEĞİZ...GÖZÜN HANGİ KOLTUKTA LEYNNNN, MİLLETVEKİLİ KOLTUĞUMU,BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE REİSLİĞİMİ.....YAĞLA YAĞLA OLURSUN.....
HAHAHAHAHAHAHA
1 İ KESİNDE 60 TEHLİKEDE
Yahu az mantıklı konuşun
16 nisanda aldığınız tabi ysk ya göre en az yüzde 15 altını zor alırsınız okadar ölü şeçmen bulup bile oy aşıramazsınız
ÇARŞINIZA PAZAR OLA SAYIN İL BAŞKANI SAYIN DOST ABD-USD DOLARI NE KADAR OLDU OLACAK ENFLASYON NE OLDU OLACAK SEN ONDAN HABER VER GERÇEKTEN VATANDAŞIN DERDİ İLE İLGİLENİYORSAN AMA YOK BEN HALA VATANDAŞIM DİYORSAN SÖZÜMÜ GERİ ALIYORUM BİRAZ VİCDAN İNSAF ÖLÜM VAR ÖLÜMDEN SONRA DA ACAİP BİR HESAP VAR ESAS SEÇİMİ ORADA YAPACAĞIZ ORADA OY VERECEĞİZ GARİP GURABA FAKİR FUKARA ÖZ MİLLİ YERLİ MİLLET OLARAK
hahahaha referandumda hayır % 51 çıkmıştı nerenizden yazıyorsunuz bunları...
Akp İstanbul = %43 Akp Ankara = %45 üzerine +1 KOYAMAZSINIZ!!!
60+1=61 Güzel sonuç Memleket Plakası.
@ismail_bulut_1968 O hesap öyle değil işte...
istanbuldan izmirden ve ankaradan yüzde otuz bile çıkartamayacak akpkk ve mhpkk
Mühürsüz oy muhabbeti olmazsa zor be hacı . :)
hahaha görücez darbukadör baryam
İstanbul'da %40+1 çok bile...
Sen hiç avucunu yaladın mı bayram amca
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