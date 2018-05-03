AK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 6 Mayıs'ta yapılacak il kongresi öncesinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Şenocak toplantıda 24 Haziran seçimlerindeki hedeflerini de açıkladı. Bayram Şenocak, "24 Haziran seçimlerindeki oy hedefimiz yüzde 60 artı 1" dedi.

ERDOĞAN DA İSTANBUL'A İŞARET ETMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta, İstanbul'daki bir programda yaptığı konuşmada, İstanbul'daki hedefleri ile ilgili olarak, "Oyumuzun üzerine 1-1.5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

