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AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 07:06 | Son Güncelleme

Seçime sayılı günler kala AK Parti yaptırdığı anketler çerçevesinde kendisinin ve ortağı MHP’nin çıkaracağı vekil sayılarını hesaplamaya başladı. AK Parti’nin hesaplarına göre MHP Meclis’te grup kurma sayısı olan 20 sandalyenin altında kaldı.

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, AK Parti, hiçbir şeyi şansa bırakmayıp tüm adımlarını anketlere göre atma özelliğini bu seçimde de sürdürüyor. 24 Haziran seçimlerine ilişkin iktidar partisinde anketler üzerinden kendisinin ve ortağı MHP’nin çıkarabileceği milletvekili sayısına ilişkin hesaplamalar yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, daha önce sadece kendisi için 301 hedefi olan AK Parti, bu kez MHP ile birlikte 301’i bulmayı yeterli görüyor. AK Parti’nin hesaplamalarına göre, HDP ile birlikte muhalefeti oluşturan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki oranları birbirine çok yakın seyrediyor. İktidarla muhalefet arasındaki farkın 10-20 milletvekili arasında olacağı tahmini yapılıyor.

MHP 20'NİN ALTINDA

AK Parti’nin hesaplamalarında en dikkat çekici tahmin MHP’nin sandalye sayısı. İddiaya göre MHP, Meclis’te grup kurma sayısı olan 20 sandalyeyi bulamıyor. AK Parti’nin bu hesabı gerçekleşmesi halinde MHP Meclis’te grubu bulunan partiler arasından çıkmış olacak.

AK PARTİ İLE MHP ARASINDA REKABET İDDİASI

Son günlerde AK Parti ile bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de dahil olduğu polemiklerin bu tür sandalye sayısı konusunda yaşanan rekabet ile ilgili olduğu kulislerde konuşuluyor.

İYİ PARTİ, 50 MİLLETVEKİLİ ÇIKARABİLİR

AK Parti’nin hesaplamalarına göre, CHP hala sahip olduğu 130 civarındaki milletvekili sayısını büyük oranda koruyor. Yine hesaplamalar ilk kez gerçek oy oranı ortaya çıkacak olan Meral Akşener’in İYİ Partisi’nin 50’nin üzerinde milletvekili ile Meclis’te temsil edileceğini gösteriyor. HDP’de aynı hesaplamalara göre kıl payı yüzde 10 barajını aşarak mevcut milletvekili gücünü koruyor.


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