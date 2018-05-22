HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti'nin 24 Haziran sonrası planları ne? İşte cevabı

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Erdoğan'a sunulan rapora göre AK Parti Meclis üstünlüğünü kaybedecek! 24 Haziran'dan sonra yeni seçim yapılabilir. ANKA Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu iddia ettiği bir raporu açıkladı. Buna göre İYİ Parti, MHP’den yüzde 70 oy alacak ve ve HDP ile İYİ Parti barajı aşarsa AK Parti en fazla 240 milletvekili çıkarabilecek. Muhalefet ise 340’ın üzerinde vekil çıkaracak. İddiaya göre AK Parti'nin Meclis’te sandalye sayısı düşerse “C” Planı devreye girecek.

AK Parti'nin 24 Haziran sonrası planları ne? İşte cevabı

ANKA haber ajansı, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından ortaya çıkacak olası farklı sonuçlara yönelik AK Parti koridorlarının nabzını tuttu. Haberde AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran'da yapılacak seçimleri riske atmamak ve Meclis'te AK Parti'nin çoğunluğunu kaybetmemek için “A” planını devreye soktuğu, hükümet ve partinin ağır toplarını seçim bölgelerinde ve değişik illerde liste başı yaptığı hatırlatıldı.

EN AZ 10 VEKİL İSTİFA EDECEK

Ankara kulislerine dayandırılan haberde; “AK Parti Meclis'te yine aynı çoğunluğu yakalarsa liste başı olan bazı mevcut bakanlar istifa edip, kabinede görev alacak. Kulislerde, en az 10 milletvekilinin istifa ederek kabineye gireceği yorumları yapılıyor” denildi. Erdoğan’ın 24 Haziran sonrası Meclis’te çoğunluğu sağlayamadığı takdirde ise C planını devreye sokacağı bunun da ‘yeniden seçime gitmek’ olduğu vurgulandı. İşte AK Parti’nin seçim sonrası planları…

A PLANI: ÖNCE MECLİS

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye, yeni sistem olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmeye başlayacak. 2002'den bu yana en kritik seçimini yaşayacak olan AK Parti, hem cumhurbaşkanı seçimini kazanmak hem de Meclis'te çoğunluğu yakalamak için planlar ve stratejileri hayata geçiriyor. HDP ve İYİ Parti'nin seçimde barajı aşma ihtimaline karşı milletvekili listesini düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde liste başı adaylarını da mevcut oy oranını kaybetmemek için belirlediği kaydedildi. Erdoğan, başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere kabinede görev yapan 21 bakanı seçim bölgelerinde ve bazı illerde liste başı yaptı. Bazı bakanlar ise kendi seçim bölgeleri yerine başka illerden liste başı yapıldı.

ak parti

RAPORDA HDP UYARISI YAPILDI, OYLARIN DÜŞTÜĞÜ İLETİLDİ

AK Parti'nin seçim strateji ekibi, milletvekili aday listelerinin belirlenmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan raporda şu ayrıntılar yer aldı: “HDP Güneydoğu'da hala güçlü. Barajı aşma ihtimali çok yüksek. Kürt oylarımız Güneydoğu'da düşebilir. Adaylar bu illerde belirleyici olacaktır. İYİ Parti MHP'den yüzde 70 oy alıyor. Anketlere göre, MHP'den İYİ Parti'ye büyük oranda kayma var. Barajı aşma ihtimali yüksek. HDP ve İYİ Parti barajı aşarsa AK Parti 220 ile 240 arasında milletvekili çıkarabiliyor. Muhalefet partilerin toplam milletvekili sayıları 340'ın üzerinde görülüyor anketlere göre. Aday profilleri önemli.”

Erdoğan'ın, milletvekili listesini bu raporda yer alan bilgileri dikkate alarak hazırlandığı belirtildi.

B PLANI: İSTİFA ET KÜLLİYE'YE GEÇ

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, AK Parti'nin milletvekili sayısının düşme ihtimali üzerinde de duruluyor.
24 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan'ın listeye göre en az 10 mevcut bakanın istifa etmesini isteyeceği ve bu isimleri kabinede görevlendireceği kaydedildi. AK Parti kulislerinde 24 Haziran seçimlerinden sonra, Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül'ün milletvekili görevlerinden istifa ederek yeni oluşacak hükümet sisteminde görev alacakları söyleniyor.

“C” PLANI: YİNE SEÇİM

AK Parti'nin Meclis'te sandalye sayısı düşerse “C” Planı devreye girecek. Erdoğan'ın, çok ihtimal vermese de en son planı yeniden seçime gitmek. AK Parti kulislerinde, “Yeni sistemin cumhurbaşkanı Erdoğan olur. Ancak milletvekili sayımızda düşüş olur ya da muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olursa yeniden seçime gideriz. Yoksa istikrar olmaz. Cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu bir partinin milletvekili sayısı, karşısında ki muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olması istikrarı zedeler. Muhalefet cumhurbaşkanının işini zora sokar. Meclis'te hiç bir kanun çıkmaz” değerlendirmeleri yapılıyor.


PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dolar vaadi!CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dolar vaadi!
Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den neden aday yapılmadı? Lütfü Türkkan açıkladı!Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den neden aday yapılmadı? Lütfü Türkkan açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti erdoğan seçim erken seçim ak parti planı Plan 24 haziran

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

İlginizi Çekebilir

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Cumhur başkanlığı daha da tehlikede onu yazmıyorsunuz söylemiyorsunuz.24 haziranda Yeni bir Cumhur başkanı seçilecek hep beraber göreceğiz İnşallah.
ALLAHIM ya canımızi al...yada bizi bunlardan kurtar...
SEN O C PLANINI UYGULA KÜLLİYENİN YOLUNU BİRDAHA BULAMAZSIN SENİ SEÇENE KADAR ZULUM MU EDECEN MİLLETE
şair burada koltuk giderse kelle de gider demek istiyor... be anaplar gitti ne doğru yol partiler gitti..mhp gitti sen mi gitmeyecen Recep ??
çok can yaktınız hiç şansınız yok
BOŞUNA PLAN YAPMAYİN. O ÖNÜNÜZE GELEN ANKETLERİN HEPSİ ŞİŞİRME. MİLLET KORKUSUNDAN ANKETÖRLERE AKP DİYOR. GÜLE GÜLE T A M A M :))
Kulun bir hesabı varsa rabbiminde bir hesabı vardır. Rabbim senin planların şaşmaz kurtar bu milleti bunlardan.
iyi de mecliste ki çoğunluktan bahsediyorsun, a,b,c seçenekleri vs. cumhurbaşkanı ya ince olursa ne olacak. D seçeneği devrede mi
Referandum öncesi Kılıçdaroğlu bu sistem çift başlılığı getirecek dediğinde dalga geçen Aktroller nerede acaba? Özellikle neye hayır dediğini bilmiyor diye dalga geçen RTE şimdi C planı peşinde.
hiç seçime falan gerek yok yaa, siz 550 millet vekili sokun meclise başınızda da reisiniz var zaten istediğiniz gibi yasa çıkarın istediğiniz gibi koyun koşturun pardon at koşturun, mecliste muhalefete ne gerek var zaten, muhalefet olursa istikrar olmaz, çok ayıp muhalefet bir de seçime giriyor hiç girmesinler hep siz, hep tek, hep yek olun.
Medyaya çok güveniyorlar ve milleti şişirme anketlerle medya üzerinden kandıracaklarını sanıyorlar. Ülkede satılmadık yer bırakmadınız. Yeter artık güle güle
AHİRET PLANI NEDİR ACABA BİR DE ONU SÖYLESİNLER. ZİRA BU KADAR VEBALLE BU KADAR KANLA BU KADAR KUL HAKKIYLA BU KADAR DİN TÜCCARLIĞIYLA ORADA HANGİ PLANI UYGULAYACAKLAR. EĞER ÖLÜMSÜZLERSE VE HİÇ AHİRETE GİTMEYECEKLERSE SÖYLESİNLER BİLELİM....
hayal kurmayın ya bu ülkeye sol Parti hayelinde görürsünüz hele hele vatan hainini bu ülke başa geçirmez ertık devran döndü ilk turda Tamam allahın izniyle
Bugüne kadar AKP ye oy vermedim eğer Erdoğan yine de seçilirse bundan sonra AKP ye vericem demekki bi şey var sihirmi bilemiyorum! !!!!!
olur be utanmaz adam.sen kazanana kadar seçim yapalım.sen nesin ya....kendine gel kendine bu ülke senin babanın çiftliği değil..noldu korku dağları sardı değilmi bir inersem bunlar beni içeri tıkacak diye.öylede yapacaklar hiç endişen olmasın.yediğin nanelerin hesabını tek tek vereceksin.müslüman kılıklı seni.
İstikrar sizin umurunuzda mı Allah aşkına.Sizin tek düşündügünüz şey kendiniz.
BU HERİFLERİN KAFASI ÇALIŞIYORSA HALKIN NEDEN YÜZDE 70 İ BİZDEN NEFRET EDİYOR DİYE SORMASI GEREKİR .
Demek ki demokrasi dediğimiz şey; milletvekillerini halk seçer, halkın seçtiği milletvekilleri de cumhurbaşkanını seçer. Demokraside sorun yok, demokrasiye şekil veren sistemde sorun var. Siz demokrasiyi A,B,C planlarıyla şekil vererek hor kullanamazsınız. Kullanırsanız da döviz, enflasyon, cari açık, istihdam açığı uçar gider.
Diğer Haberler
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama: Avuçlarını yalar

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama: Avuçlarını yalar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dolar vaadi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dolar vaadi!

Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den neden aday yapılmadı? Lütfü Türkkan açıkladı!

Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den neden aday yapılmadı? Lütfü Türkkan açıkladı!

Hakkari MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Hakkari MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Hakkari AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Hakkari AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Hakkari CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Hakkari CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.