AK Parti'nin 24 Haziran sonrası planları ne? İşte cevabı

ANKA haber ajansı, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından ortaya çıkacak olası farklı sonuçlara yönelik AK Parti koridorlarının nabzını tuttu. Haberde AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran'da yapılacak seçimleri riske atmamak ve Meclis'te AK Parti'nin çoğunluğunu kaybetmemek için “A” planını devreye soktuğu, hükümet ve partinin ağır toplarını seçim bölgelerinde ve değişik illerde liste başı yaptığı hatırlatıldı.

EN AZ 10 VEKİL İSTİFA EDECEK



Ankara kulislerine dayandırılan haberde; “AK Parti Meclis'te yine aynı çoğunluğu yakalarsa liste başı olan bazı mevcut bakanlar istifa edip, kabinede görev alacak. Kulislerde, en az 10 milletvekilinin istifa ederek kabineye gireceği yorumları yapılıyor” denildi. Erdoğan’ın 24 Haziran sonrası Meclis’te çoğunluğu sağlayamadığı takdirde ise C planını devreye sokacağı bunun da ‘yeniden seçime gitmek’ olduğu vurgulandı. İşte AK Parti’nin seçim sonrası planları…

A PLANI: ÖNCE MECLİS



24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye, yeni sistem olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmeye başlayacak. 2002'den bu yana en kritik seçimini yaşayacak olan AK Parti, hem cumhurbaşkanı seçimini kazanmak hem de Meclis'te çoğunluğu yakalamak için planlar ve stratejileri hayata geçiriyor. HDP ve İYİ Parti'nin seçimde barajı aşma ihtimaline karşı milletvekili listesini düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde liste başı adaylarını da mevcut oy oranını kaybetmemek için belirlediği kaydedildi. Erdoğan, başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere kabinede görev yapan 21 bakanı seçim bölgelerinde ve bazı illerde liste başı yaptı. Bazı bakanlar ise kendi seçim bölgeleri yerine başka illerden liste başı yapıldı.