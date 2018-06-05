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AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran erken seçimine doğru giderken, partilerden dikkat çeken siyasi çıkışlar gelmeye devam ediyor. 25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili olan Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken, dikkat çeken siyasi çıkışlar da gelmeye devam ediyor.

  1. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili olan Orhan Miroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a destek verdi.

Miroğlu, önce, “Selahattin Demirtaş o cezaevinde olmayı hak etmiyor” diye yazdı sonrasında ise “Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır. Yoksa dağ, gençler için haklı bir seçenek olur” ifadelerini paylaştı.

Miroğlu’nun bu paylaşımlarını AK Parti’den aday gösterilmemesinin ardından gerçekleştirmesi dikkat çekti.

İşte o paylaşımlar:

orhan-miroglu-twitter

miroglu-twitter-2


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HDP denen parti PKK'nın siyasi ayağı. HDP'yi savunan kişilerde aleni terör destekçisi oluyor bu denklem bu kadar basit.
NE ÇAKKAL BİRİSİN SEN YAV SIKIŞINCA HDP AKLINA GELİYOR KURBAN OLASAN HDP YE ALMA AGZINA HDP Yİ
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