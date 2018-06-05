AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken, dikkat çeken siyasi çıkışlar da gelmeye devam ediyor.

ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili olan Orhan Miroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a destek verdi.

Miroğlu, önce, “Selahattin Demirtaş o cezaevinde olmayı hak etmiyor” diye yazdı sonrasında ise “Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır. Yoksa dağ, gençler için haklı bir seçenek olur” ifadelerini paylaştı.

Miroğlu’nun bu paylaşımlarını AK Parti’den aday gösterilmemesinin ardından gerçekleştirmesi dikkat çekti.

İşte o paylaşımlar:



