AK Parti'nin Dombra'nın bestecisi Arslanbek Sultanbekov imzalı yeni seçim şarkısı görücüye çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Erdoğan’ın seçim kampanyası boyunca kullanacağı yeni seçim şarkısı da yayınlandı.

