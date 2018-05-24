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AK Parti'nin Dombra'nın bestecisi Arslanbek Sultanbekov imzalı yeni seçim şarkısı görücüye çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti Seçim Beyannamesi'nin açıklandığı salonda, Dombra'nın bestecisi Arslanbek Sultanbekov imzalı yeni seçim şarkısı da görücüye çıktı. İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Erdoğan’ın seçim kampanyası boyunca kullanacağı yeni seçim şarkısı da yayınlandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dımbıraya noldu leeen,
at isabet olmus millet benzine para veremiycek duruma gelince ata binicek mecburen samanin kilosunsudan ucuz
Dombra'yı çaldılar, kesin bu da yalan, çalıntıdır !
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