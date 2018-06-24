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AK Parti'nin en genç vekil adayı Elifnur Bayram oyunu kullandı!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, Türkiye'deki en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki Elifnur Bayram, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oyunu kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı liseden bu yıl mezun olan Elifnur Bayram, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 Ağustos Ortaokulu'nda 1121 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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Seçimlerin vatana, millete hayırlı olması dileklerinde bulunan Elifnur Bayram, "İlk defa oyumu kullandım. Gençlere seçme ve seçilme hakkı verildiği bu seçimin inşallah vatanımıza, milletimize, kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Temennimiz güven ve istikrarın devamı yönünde" dedi.

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Genç vekil adayını gören vatandaşların bazıları Elifnur Bayramı tebrik etti.

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ak parti Elifnur Bayram Kocaeli 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kiz mi bizi yonetecek sorsam tc cumhuebaskanlarinin adini sayar mi acaba
ne tatlı bişeymişsin sen öyle... oy kullandın cnm sen... vekil mi olucan cnm sen... :)))
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