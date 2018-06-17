HABER

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 17.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul mitingi Yenikapı'da bulunan alanda gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki miting alanına Kısıklı'daki evinden helikopterle gelirken, Başbakan Binali Yıldırım da vapurla Yenikapı'ya geldi.

Yenikapı'daki İstanbul Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Alan girişinde Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda partili karşıladı. Erdoğan alan girişinde karşılamaya gelenlerle sohbet ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Binali Yıldırım ise eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Çengelköy İskelesinden bindikleri vapurla Yenikapı alanına geldi. Eşiyle birlikte sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor;

İstanbul, İstanbul... Aşkım, sevdam, yarim İstanbul... Leyla sensin Aslı sensin Şirin sensin gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul.

Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü.

Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Bu mübarek günde Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum.

Böyle bir günde en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. 6 günümüz var. Buradan, bu muhteşem meydandan, İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerindeki kardeşlerimize en kalbi sevgilerimi yolluyorum. Bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ramazan bayramınızın verdiği aşkla inşallah 6 günü başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Sonra Rabbimize diyorum ki, inşallah cumhurbaşkanlığı sistemini bizlerle, AK Parti ile güçlendir.

erdogan yenikapi

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Bu ay iki bayram var. Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramı. İstanbul 15 Temmuz sonrasında Yenikapı Ruhunu başlatan şehir. İstanbul meydanları Kudüs'ün, Halep'in sesi oldu. İstanbul mazlum milletlerin umudu oldu. İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir.

yenikapi miting alani

Yeni bir seçime gün sayıyoruz. İnşallah 24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz? Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. Bunları yaptırmayacağız, bunları yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunların tek bir dikili ağaçları yok. Tek bir eseri de biz yaptık diyebiliyorlar mı?

Bunlar değil mi ilk uçağı yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan. Bunların işi gücü engel olmak. Çıkmışlar, meydanlardan bol keseden atıyorlar. Ortada bir eseriniz var mı? Bir iziniz var mı? Millet neye göre size destek versin? Millet söze bakar, sözü kimin söylediğine bakar, ona göre karar verir. AK Parti'nin 15 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde izi var.

MİTİNGTEN NOTLAR

AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilen “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılacak vatandaşların alana girişleri saatler öncesinden başladı.

Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. “Büyük Türkiye Güçlü Lider İster” yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.

yenikapi

Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı. Alana “Büyük Türkiye Güçlü Lider İster” yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.

ak parti istanbul mitingi

Güvenlik noktalarından alana girenlere AK Parti ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtıldı. Öte yandan alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor. Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu. Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.

akparti mitingi

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katılıyor.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ak Parti Büyük İstanbul Mitingi AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! AK Parti Yenikapı AK Parti Yenikapı mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan binali yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

İlginizi Çekebilir

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Okuyucu Yorumları 3 yorum
eğitim seviyesi düştükçe akp ye oy artıyor. ne hikmetse. cehalet başka bişey değil
%90 ı devlet memuru sıkıysa gelmesinler
O değil de otobüslerle mecburen götürülen belediye işçilerine acıyorum. Bayram yapamadılar :)
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Zeytinyağlı biber dolması tarifli 24 Haziran seçimi videosu sosyal medyayı salladı!

Zeytinyağlı biber dolması tarifli 24 Haziran seçimi videosu sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Kandil'de PKK elebaşlarının toplantı merkezleri vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Kandil'de PKK elebaşlarının toplantı merkezleri vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.