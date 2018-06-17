AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Yenikapı'daki İstanbul Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Alan girişinde Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda partili karşıladı. Erdoğan alan girişinde karşılamaya gelenlerle sohbet ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Binali Yıldırım ise eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Çengelköy İskelesinden bindikleri vapurla Yenikapı alanına geldi. Eşiyle birlikte sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor; İstanbul, İstanbul... Aşkım, sevdam, yarim İstanbul... Leyla sensin Aslı sensin Şirin sensin gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü. Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Bu mübarek günde Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum.

Böyle bir günde en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. 6 günümüz var. Buradan, bu muhteşem meydandan, İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerindeki kardeşlerimize en kalbi sevgilerimi yolluyorum. Bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ramazan bayramınızın verdiği aşkla inşallah 6 günü başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Sonra Rabbimize diyorum ki, inşallah cumhurbaşkanlığı sistemini bizlerle, AK Parti ile güçlendir. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar; Bu ay iki bayram var. Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramı. İstanbul 15 Temmuz sonrasında Yenikapı Ruhunu başlatan şehir. İstanbul meydanları Kudüs'ün, Halep'in sesi oldu. İstanbul mazlum milletlerin umudu oldu. İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir. Yeni bir seçime gün sayıyoruz. İnşallah 24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz? Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. Bunları yaptırmayacağız, bunları yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunların tek bir dikili ağaçları yok. Tek bir eseri de biz yaptık diyebiliyorlar mı?