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AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Düzce'de 4 bin geçersiz oy yeniden sayılıyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

Düzce’de, AK Parti’nin itirazı üzerine yaklaşık 4 bin geçersiz oy yeniden sayılmaya başladı. AK Parti’nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılıyor. Oy sayımı AK Parti ve MHP’lilerin gözetiminde yapılıyor.

AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Düzce'de 4 bin geçersiz oy yeniden sayılıyor!

Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti’den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP’den Ümit Yılmaz milletvekili seçildi.

AK PARTİ 4 BİN OY İÇİN İTİRAZDA BULUNDU

Her seçimde kentte 3 milletvekilliğini de kazanan, bu seçimde ise küçük bir oy farkıyla 1 milletvekilliğini MHP’ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oy için itirazda bulundu.

GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILIYOR

AK Parti’nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayımı AK Parti ve MHP’lilerin gözetiminde yapılıyor. (DHA)

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